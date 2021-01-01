Avrupa Süper Ligi olmadı ama Britanya Süper Ligi yolda! Celtic ve Rangers Premier Lig'e doğru

Premier Lig'in altı büyük kulübünün Avrupa Süper Ligi'ni oluşturma niyetine tepkiler sürerken, Ada'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Zaman zaman Premier Lig'e katılmaları söz konusu olsa da bu isteklerini bir türlü gerçeğe dönüştüremeyen İskoç takımları Celtic ve Rangers'ın Premier Lig'e katılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Avrupa Süper Lig'i hayali en azından şimdilik suya düşmüş gibi görünen Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Chelsea Premier Lig'i daha güçlü ve ilgi çekici hale getirmek için bu iki takımın da lige dahil olması gerektiğini düşünürken, Celtic ve Rangers da bu durum için oldukça istekli.

Celtic ve Rangers'ın yanı sıra diğer İskoç kulüpleri de bu takımlarla kendileri arasındaki güç farkından ötürü her iki takımın da Premier Lig'e katılımını istiyor.

İki takımın ligden ayrılması halinde şampiyonluk şansı artacak olan diğer takımlar böylece uzun bir aradan sonra İskoçya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilecek.

"Premier Lig gelişmeli"

The Sun'da yer alan habere göre ismi açıklanmayan bir Premier Lig kulübü yetkilisi Premier Lig'i geliştirmenin zamanın geldiğini söyledi ve bu adımın da buna öncülük edebileceğini belirtti:

"Avrupa Süper Ligi olsun ya da olmasın hepimiz Premier Lig'in değişmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rangers ve Celtic'e kapıları açmanın zamanı geldi gibi görünüyor. Bu herkes için daha mantıklı olacak ve daha iyi bir Premier Lig sunacak."

İki taraf da kazanacak

Premier Lig'e katılmaları halinde buradaki büyük yayın geliri havuzunun bir parçası olacak olan Celtic ve Rangers ekonomik açıdan daha güçlü olabilmek için bu önerinin hayata geçmesini istiyor.

Premier Lig cephesindense iki İskoç kulübünün dünyanın dört bir yanında çok sayıda taraftara sahip olması ve güçlü sponsorluk desteğine sahip olmaları nedeniyle lige olumlu bir katkı sağlayacakları düşünülüyor.

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