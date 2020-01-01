Avrupa Parlamentosu üyesi Daniel Cohn-Bendit: Kylian Mbappe artık en fazla 35-40 milyon euro edecek

Koronavirüs salgınının ardından futbolcuların değerlerinin de azalması bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu üyesi Daniel Cohn-Bendit, futbolun koronavirüs salgını tarafından dönüştürüldüğünü ve Kylian Mbappe gibi yıldızların artık önceki fiyatlarını bulamayacağını söyledi.

Salgından önce yaz transfer döneminde PSG'den ayrılabileceği konuşulan Mbappe'nin transfer ücretinin 300 milyon euro'yu bulabileceği iddia ediliyordu.

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Quest France' a konuşan Cohn-Bendit ise, "Bu kriz profesyonel spordaki mantıksızlığı ortadan kaldıracak. Sanki nükleer bir saldırı yaşanmış ve her şeyin yeniden inşa edilmesi gerekiyor gibi olacak" dedi.

Daha fazla takım

"Artık Mbappe'yi transfer etmek en fazla 35 - 40 milyon euro'ya mâl olacak," diyen Cohn-Bendit, "200 milyon euro'ya onu kimse alamaz. Bu konuda fiili bir düzenleme yapılacaktır. Maaş sınırında da daha ileri gitmek gerekli olabilir. Sadece oyuncu maaşlarında değil, aynı zamanda imaj ve tanıtım haklarında da yeniden bir yapılandırmaya ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Bunun uzun vadede olumlu bir şey olacağını söyleyen Cohn-Bendit, "Biraz daha eşitlik iyi bir başlangıç olacaktır. Futbolcular daha az kazanırlarsa daha kötü oynamazlar" dedi.