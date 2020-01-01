Avrupa Oyuncular Birliği'nden mektup: Ligler tamamlanmadan tescil edilmemeli

Başakşehir'in CEO'su Mustafa Eröğüt, Avrupa Oyuncular Birliği ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği'nden gelen mektupta yazanları açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Nisan sonuna kadar ertelenen liglerin hangi tarihte oynanmaya başlayacağı bilinmezken; , ligi 29. haftadaki puan durumuna göre tescil etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden 'in CEO'su Mustafa Eröğüt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Oyuncular Birliği ve Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Birliği'nden bir mektup geldiğini açıkladı.

Daha fazla takım

Eröğüt gelen mektupta "Liglerin en geç Temmuz - Ağustos aylarında devam edeceğine inandıklarını ve planladıklarını, liglerin tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını ve bu kararı alan ülkelerin takımlarının 2020-21 UEFA müsabakalarına katılmalarının şüpheli olacağı" ifadelerinin yer aldığını belirtti.