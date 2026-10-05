Beklenen karşılaşmanın büyüklüğünü ve önemini yansıtan bir kararla, Mısır Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi, Zamalek ile Ahli arasındaki Mısır futbolunun zirve mücadelesini yönetme görevini, uluslararası hakem Radi Obrenoviç önderliğindeki tamamı Slovenyalılardan oluşan yabancı bir hakem ekibine verdi.

İsam Abdülfettah başkanlığındaki komite, bugün pazartesi günü, önümüzdeki pazar günü Mısır Premier Ligi müsabakaları kapsamında oynanması planlanan karşılaşmayı yönetecek resmi hakem ekibini açıkladı.

Slovenyalı ekipte birinci yardımcı olarak Yuri Praprotnik, ikinci yardımcı olarak Grega Kordež, dördüncü hakem olarak David Šmajc yer alırken, video teknolojisi hakemliği görevini Matej Jug üstlenecek, kendisine video teknolojisi yardımcı hakemi olarak David Gabrovec eşlik edecek.

Obrenoviç, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" bünyesindeki en seçkin hakemlerden biri olarak kabul ediliyor; 2017 yılından bu yana uluslararası hakem kokartına sahip olan Obrenoviç, hem Avrupa hem de uluslararası düzeyde büyük maçları yönetme konusunda zengin bir geçmişe sahip.

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Slovenyalı hakem, kıtasal turnuvalardaki istikrarlı performansının ardından Avrupa Futbol Federasyonu'nun güvenini kazandı. Milli takımlar düzeyindeki son uluslararası maçı ise geçtiğimiz 28 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile Fransa'yı bir araya getiren ağır bir Avrupa zirvesiydi.

Ahli ve Zamalek zirvesi için yabancı bir ekibe başvurulması, Mısır içinde ve dışında olağanüstü bir taraftar ve medya ilgisine mazhar olan bu maç için hakemlik adaletini ve dürüstlüğünü en üst düzeyde sağlama çabası kapsamında geliyor; zira karşılaşmanın bu sezon lig şampiyonluğu yarışında belirleyici olması bekleniyor.















