Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ilgisinin ardından… Lille, Bouadi transferi için iki fiyat belirledi

Fransız kulübü Lille ve Fas Milli Takımı’nın yıldızı Ayoub Bouadi’nin, 2026 Dünya Kupası’nda en dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak adını duyurmasının ardından, önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok rağbet gören genç oyunculardan biri olması bekleniyor. Bu durum, Avrupa’nın önde gelen kulüplerini onu kadrolarına katmak için harekete geçirdi.

The Sun gazetesine göre, Fransız kulübü Lille, genç yıldızı Ayoub Bouadi’yi bu yaz satmak için en az 80 milyon avroluk bir fiyat belirledi. Ancak bunun için, kulübün oyuncuyu bir sezon daha Fransa’da kiralık olarak tutma ve 2027-28 sezonunda yeni kulübüne katılması şartının kabul edilmesi gerekiyor. Alıcı kulübün kiralamaya izin vermemesi durumunda ise bu rakam 100 milyon avroya yükselecek.

Bouadi’nin Fransız kulübüyle 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor, bu da kulübe müzakerelerde güçlü bir konum sağlıyor.

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Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Bayern Münih, Dünya Kupası’nda, özellikle Brezilya ve İskoçya maçlarında dikkat çekici performanslar sergileyen Bouadi’yi kadrosuna katmak isteyen kulüplerin başında yer alıyor. Paris Saint-Germain’in ise şu anda bu yarışın bir parçası olması pek olası görünmüyor, ancak planlarında bir değişiklik olursa, özellikle de oyuncunun kendisi kulübün projesinden etkilendiği için, ilgilenenler arasında en öne çıkan kulüp haline gelebilir.

Kaynaklar, Manchester City’nin, kısa süre önce Elliot Anderson’ı 116 milyon sterline transfer etmesine rağmen, oyuncuyu takip eden en aktif kulüplerden biri olduğunu belirtiyor. Manchester United ise Ederson'u kadrosuna kattıktan sonra orta sahasını güçlendirmeyi planlıyor; Arsenal ise orta sahasını takviye etmek için Bouadi'yi kısa listeye aldı; Bayern Münih de beklenen yüksek maliyete rağmen onu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Bouadi’nin şu ana kadar üç sezon boyunca Lille formasıyla 96 maça çıktığı ve Ocak 2026’da, aynı kulüpte Fransa Ligi’nde 50 maça çıkan en genç oyuncu olarak Eden Hazard’ın rekorunu kırdığı belirtiliyor.

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