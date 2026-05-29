"Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri, Tijjani Reijnders için Manchester City'ye teklifte bulundu"

Tijjani Reijnders, Manchester City'den başka bir Avrupa devine transfer olabilir. Gazeteci Matteo Moretto, Cuma günü Atlético Madrid'in Hollandalı orta saha oyuncusuna somut bir ilgi gösterdiğini bildirdi.

Her iki kulüp de şu anda olası bir yaz transferi hakkında görüşüyor. Reijnders için talep edilen minimum fiyat bilinmiyor, ancak Transfermarkt, Hollanda milli takım oyuncusunun değerini şu anda 60 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Atlético şu anda Reijnders'i Premier League'den transfer etmek için olasılıkları araştırıyor. Moretto, teknik direktör Diego Simeone'nin kulübünün, orta saha oyuncusunu kadrosuna katmanın zor olacağını bilerek bu adımları attığını vurguluyor.

Reijnders, geçen sezon Manchester City'deki ilk sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve İngiltere'de etkileyici goller ve asistler kaydetti. Ancak zamanla Pep Guardiola onu giderek daha sık yedek kulübesine gönderdi.

Bu nedenle, Manchester City'den erken ayrılacağına dair söylentiler oldukça arttı. La Gazzetta dello Sport, geçtiğimiz günlerde Juventus'un Reijnders'in durumunu yakından takip ettiğini bildirmişti.

Juventus'un ilgisi birdenbire ortaya çıkmadı. Kulüp, Serie A'ya hızla uyum sağlayabilecek ve uzun bir adaptasyon süresine ihtiyaç duymayacak oyuncular arıyor. Reijnders, AC Milan'daki etkileyici geçmişi sayesinde bu profile mükemmel bir şekilde uyuyor.

Yine de transfer, Juventus için hiç de kolay değil. Manchester City'nin orta saha oyuncusu için yaklaşık 70 milyon euro (bonuslar dahil) ödediği söyleniyor; bu, Juventus'un kolayca karşılayabileceği bir rakam değil. Bu durum, Atlético için de geçerli.