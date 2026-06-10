Avrupa'nın önde gelen kulüpleri fırsatı kaçırdı: 16 yaşındaki süper yetenek, bir ara adım atmayı tercih etti

Sky Sports dahil olmak üzere çeşitli medya kaynaklarının haberine göre, Bayer Leverkusen, Kennet Eichhorn'u kadrosuna katarak önemli bir hamle yaptı. Alman süper yetenek, birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünün ilgisini çekmişti, ancak Hertha BSC'nin oyuncusu yine de Leverkusen'de bir maceraya atılmayı tercih etti.

Eichhorn, birçok üst düzey kulübün ilgisini çekmişti. Bu sezon Almanya'nın ikinci liginde yirmi maçta forma giyen defansif orta saha oyuncusu, Manchester United, Bayern Münih, Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerin radarına girmişti.

Herkesin sürprizine, Eichhorn büyük olasılıkla bu sezon Bundesliga'yı altıncı sırada bitiren Leverkusen ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Teknik direktör Kasper Hjulmand'ın ayrılması beklenen Leverkusen, böylece Avrupa Ligi'ne katılmaya hazırlanabilir.

Çeşitli medya kaynaklarına göre Leverkusen, genç Alman oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesini kullanıyor. Tam tutar henüz bilinmiyor, ancak Leverkusen'in yaklaşık sekiz ila dokuz milyon euro ödeyeceği söyleniyor.

Hertha'nın altyapısından yetişen Eichhorn, bu sezonun başında ilk kez forma giydi ve bir ayak bileği sakatlığı dışında, 2. Bundesliga'nın yedinci sırasındaki takımda düzenli olarak ilk on birde yer aldı.

Orta saha oyuncusu, genç yaşına rağmen ilk sezonunda etkileyici bir performans sergiledi. Eichhorn, teknik becerisi, ince driplingleri ve cesaretiyle Almanya'nın başkentindeki takım için çok değerli olduğunu kanıtlamış, teknik yetenekli bir orta saha oyuncusu.

Hertha, 2. Bundesliga'da üst üste üçüncü sezonunu geçirdiği bu sezon, üst lige yükselmeyi umuyordu. Ancak bu hedefine ulaşamadı. Özellikle 2025'in sonu ve yeni takvim yılının başında çok sayıda puan kaybedildi. Ayrıca son altı lig maçında dört kez mağlup oldu.