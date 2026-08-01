Mısır Futbol Federasyonu, bugün cumartesi günü, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino'nun, son dönemde büyük tartışmalara ve eleştirilere yol açan "FIFA Forward Enterprise" önerisini geri çekme kararını övdü.

Federasyon, resmi açıklamasında şunları söyledi: "Hani Abu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu 'FIFA' Başkanı Gianni Infantino'yu, FIFA'ya üye federasyonlardan aldığı görüş ve değerlendirmelerin ardından FIFA Forward Enterprise önerisini geri çekme kararı nedeniyle övüyor."

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Açıklamada şöyle devam edildi: "Gerçek liderlik, üye federasyonları dinlemekte ve uluslararası futbol topluluğunun çıkarlarına en iyi şekilde hizmet eden kararları almakta kendini gösterir. Bu karar, dünya futbol ailesinin birliğini güçlendirmekte; ayrıca FIFA'ya üye federasyonların benimsediği iletişim, istişare ve farklı görüşlere saygı ruhunu da yansıtmaktadır."

Açıklamada devamla şu ifadelere yer verildi: "Mısır Futbol Federasyonu, FIFA ile üye federasyonlarının bu ortak hedeflere ulaşmanın en iyi yollarını bulmak için birlikte çalışacağına iyimserlikle bakmaktadır. Mısır Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun liderliğine tam güvenini yineler ve FIFA'ya üye federasyonların çıkarına ve dünya futbolunun geleceğine katkı sağlayan her türlü girişime desteğini sürdüreceğini teyit eder."

Fas Federasyonu da bugün cumartesi günü daha erken bir vakitte bir açıklama yayımlayarak Infantino'nun projeyi geri çekme kararını memnuniyetle karşılamış ve FIFA Başkanı'na desteğini yinelemişti.

Ne oldu?

Infantino'nun, Uluslararası Federasyon'un ticari faaliyetleri ile turnuva organizasyon işlemlerini bir araya getiren ve bir kısım hissesini özel sektör yatırımcılarına açan FIFA Forward Enterprise adlı yeni bir şirket kurulmasını içeren planına karşı muhalefet şiddetle yükseldi.

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Asya Federasyonu ve CONCACAF'ın da muhalefetiyle karşılaşan projesinde Infantino ısrar etmesi halinde "FIFA" turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı.

Ayrıca Uluslararası Federasyon Başkanı'nın önde gelen danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro, aynı zamanda FIFA Operasyonlar İcra Direktörü Fransız Kevin Lamour'un da eleştirilerine yol açan öneriye itiraz ederek istifa etti.

Futbol dünyasının tanık olduğu bu isyan karşısında FIFA Başkanı, tartışmalı projesini geri çektiğini açıklamak zorunda kaldı; ancak bu, eleştirileri durdurmadı. Anlaşıldığı kadarıyla "UEFA", Infantino'yu görevinden uzaklaştırmakta ısrar ederken, CONCACAF da "Uluslararası Federasyon başkanlığının gözden geçirilmesini" talep etti.



