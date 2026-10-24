İskoç Scott McTominay, Napoli'ye transfer olur olmaz adeta yeni bir oyuncuya dönüştü ve eski kulübü Manchester United'daki uzun geçmişini iki buçuk sezondan daha kısa sürede geride bıraktı.

Napoli, bugün cumartesi günü Diego Armando Maradona Stadı'nda İtalya Serie A'nın 8. haftasında konuk ettiği Roma ile 3-3 berabere kaldı.

Maça McTominay'in parlak performansı damga vurdu. İki gol kaydeden İskoç, bunlardan ilkini 48. dakikada bir ortayı kafa vuruşuyla ağlara göndererek attı.

Bu gol sayesinde McTominay, 2024 yazında Napoli'ye katıldığından bu yana, Avrupa'nın 5 büyük liginde tüm kulvarlarda kafa vuruşuyla en çok gol kaydeden orta saha oyuncusu haline geldi.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 10:00 BOU

İstatistik şirketi "Opta"ya göre, İskoç orta saha oyuncusu Napoli'ye transfer olduğundan bu yana kafasıyla 11 gol kaydederek, 10'ar golü bulunan Brezilyalı Casemiro ve Fransız Corentin Tolisso'nun önüne geçti.

Kendisinin ikinci, Güney İtalya ekibinin ise üçüncü golü ise maçın 83. dakikasında, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşun ardından geldi.

"StatMuse FC" istatistik şirketine göre bu gol, 30 yaşındaki oyuncunun Napoli'ye transfer olduğundan bu yana attığı 30. goldü; üstelik yalnızca 87 maça çıkmış olmasına rağmen.

Böylece McTominay, eski takımı Manchester United'da A takımda geçirdiği 7 yılda ortaya koyduğu performansı geride bırakmış oldu; bu süre zarfında 255 maça çıkmış, ancak yalnızca 29 gol kaydedebilmişti.



