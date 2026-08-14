Manchester United, Arsenal ve Aston Villa'nın eski file bekçisi 78 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz gazetesi "The Sun"a göre, Manchester United ve Aston Villa'nın eski kalecisi Jimmy Rimmer, 78 yaşında hayatını kaybetti. Rimmer, 20 yılı aşkın kariyeri boyunca her iki takımın da birer kez Avrupa Kupası şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu.

Rimmer, birçok önemli durağa tanık olan uzun kariyeri boyunca her iki takımın da Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

Lancashire kökenli olan Rimmer, kariyerine Manchester United'ın altyapısında başladı. Ayrıca takımın 1968 yılında Benfica karşısında kazandığı Avrupa Kupası finalinde de yedek kulübesindeydi.

Rimmer, Manchester United ile 9 yıl geçirdi ve bu sürenin büyük bölümünde 1974 yılında Arsenal'a transfer olmadan önce Alex Stepney'in yedek kalecisi konumundaydı.

Rimmer'ın 3 yıl sonra Aston Villa'ya transferi, kariyerinin en başarılı döneminin başlangıcına tanıklık etti; bu takımda en iyi performanslarını sergiledi.

Rimmer, Aston Villa ile ligde 229 maça çıktı ve takımın 1982 yılında Avrupa Kupası'nı kazandığı yoldaki tüm maçlarda görev aldı. Ancak Bayern Münih'e karşı oynanan final maçında yalnızca 9 dakika geçtikten sonra oyundan alındı.

Aston Villa kulübü yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aston Villa, Avrupa Kupası şampiyonu Jimmy Rimmer'ın 78 yaşında hayatını kaybettiğini öğrenmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Kulübün tüm mensuplarının kalpleri, bu son derece zor zamanda Jimmy'nin ailesi ve dostlarıyla birlikte."

Rimmer'ın Manchester United'daki eski takım arkadaşı Alex Stepney taziyelerini iletti ve şunları yazdı: "Jimmy Rimmer'ın vefatını duymak son derece üzücü bir haber. Huzur içinde yat, Jimmy'nin ailesine tüm sevgilerimle."

Stepney, yalnızca bir gün önce sosyal medya hesabından, Rimmer'ın bir düşme yaşadıktan sonra en iyi durumunda olmadığını açıklamış ve eski kaleci arkadaşına iyi dileklerini iletmişti.

Rimmer, 1983 yılında Aston Villa'dan ayrıldı ve Swansea City ile 3 yıl geçirdi. Ardından, her ikisi de 1986 yılında olmak üzere Malta'daki Hamrun Spartans ve Luton Town ile iki kısa dönem geçirdi.

Rimmer, ülkesinin milli takımıyla yalnızca bir uluslararası maça çıktı; Arsenal'da bulunduğu dönemde İngiltere Milli Takımı ile İtalya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçında görev aldı.