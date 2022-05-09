Avrupa'nın golcüleri: Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga & Ligue 1 gol krallığı yarışı

Avrupa futbolu Mohamed Salah'tan Robert Lewandowski'ye, Karim Benzema'dan Kylian Mbappe'ye ve Ciro Immobile'ye kadar sayısız yetenekli golcüyle dolu. Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'da müthiş bir Altın Ayakkabı mücadelesi yaşanıyor.

Futboldaki en nadide yetenek olan golcülüğü uzmanlık seviyesine getiren forvetler ağırlığınca altın değerinde. Bu yıldızlar, kupalara uzanmayı hedefleyen takımların en önemli silahları konumunda.

Avrupa'nın beş büyük liginde top koşturan muazzam yetenekler kıtanın en iyi golcüsü unvanını almak için rekabet ediyor. Gelin bu beş ligdeki gol krallığı yarışına yakından bakalım.

Premier Lig'de 2021-22'nin en golcüleri

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Gittiği her takımda rekorlar kırmayı gelenek haline getiren Cristiano Ronaldo'nun 2021 yazında Manchester United'a dönmesiyle Premier Lig'deki kalabalık golcü listesine bir isim daha eklenmişti.

Fakat Portekizli yıldız şu ana kadar; Altın Ayakkabı yarışının daimi üyeleri arasında yer alan Tottenhamlı Heung-min Son ile Liverpoollu Mohamed Salah'ın gerisinde kaldı.

Sıra Oyuncu Takım Gol 1 Mohamed Salah Liverpool 22 2 Heung-min Son Tottenham 20 3 Cristiano Ronaldo Manchester United 18 4 Diogo Jota Liverpool 15 5 Sadio Mane Liverpool 14 =6 Harry Kane Tottenham 13 =6 Wilfried Zaha Crystal Palace 13 =8 Ivan Toney Brentford 12 =8 Raheem Sterling Manchester City 12 =10 Bukayo Saka Arsenal 11 =10 Riyad Mahrez Manchester City 11 =10 Kevin De Bruyne Manchester City 11

La Liga'da 2021-22'nin en golcüleri

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Lionel Messi, Pichichi Ödülü'nü üst üste beş kez kazandıktan sonra Barcelona'ya veda etti. Son 11 yılda Messi ve Ronaldo dışında bu ödülü kazanabilen tek isim Luis Suarez'di.

Ancak bu sezon zirvede yeni bir isim görüyoruz. Real Madrid ligi şampiyon olarak tamamlarken, Fransız golcü Karim Benzema da gol krallığı listesinde tepede yer alıyor.

Milli forvet Enes Ünal'ın Getafe formasıyla sergilediği üst sıraları zorlayan performans da dikkat çekici.

Sıra Oyuncu Takım Gol 1 Karim Benzema Real Madrid 26 =2 Iago Aspas Celta Vigo 17 =2 Raul de Tomas Espanyol 15 =2 Enes Ünal Getafe 15 =5 Vinicius Jr Real Madrid 14 =5 Juanmi Real Betis 14 7 Joselu Alaves 13 8 Jose Luis Morales Levante 12 =9 Goncalo Guedes Valencia 11 =9 Angel Correa Atletico Madrid 11 =9 Carlos Soler Valencia 11 =9 Memphis Depay Barcelona 11 =9 Luis Suarez Atletico Madrid 11

Serie A'da 2021-22'nin en golcüleri

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Ronaldo, Juventus'taki son sezonunda Capocannoniere ödülünü kazanmıştı, fakat Lazio'nun ileri uçtaki yıldızı Immobile son yıllarda İtalyan futbolunun en istikrarlı golcüsü. 2017/18'de 29 gol atan Immobile, 2019/20'de ise 36 kez fileleri sarstı.

Yeni jenerasyonun heyecan verici isimleri; Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez ve Roma'da çıkış yakalayan İngiliz yıldız Tammy Abraham da zirveyi zorluyor.

Sıra Oyuncu Takım Gol 1 Ciro Immobile Lazio 27 2 Dusan Vlahovic Fiorentina/Juventus 23 3 Lautaro Martinez Inter 19 4 Giovanni Simeone Cagliari/Hellas Verona 16 5 Tammy Abraham Roma 15 =6 Domenico Berardi Sassuolo 14 =6 Marko Arnautovic Bologna 14 =6 Gianluca Scamacca Sassuolo 14 =9 Victor Osimhen Napoli 13 =9 Mario Pasalic Atalanta 13 =9 Edin Dzeko Inter 13 =9 Joao Pedro Cagliari 13 =9 Andrea Pinamonti Empoli 13

Bundesliga'da 2021-22'nin en golcüleri

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Bayern Münih'in süper yıldızı Lewandowski'nin üst üste dört sezondur Torjagerkanone ödülünü kazanması kimseyi şaşırtmamıştı.

Bir istikrar abidesine dönüşen Polonyalı forvet yedi sezondur tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşmayı başarıyor.

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Sıra Oyuncu Takım Gol 1 Robert Lewandowski Bayern Münih 34 2 Patrik Schick Bayer Leverkusen 24 3 Erling Haaland Borussia Dortmund 21 4 Christopher Nkunku RB Leipzig 20 5 Anthony Modeste Koln 19 6 Serge Gnabry Bayern Münih 14 =7 Taiwo Awoniyi Union Berlin 13 =7 Moussa Diaby Bayer Leverkusen 13 =9 Max Kruse Union Berlin/Wolfsburg 11 =9 Jonathan Burkardt Mainz 11 =9 Andre Silva RB Leipzig 11

Ligue 1'de 2021-22'nin en golcüleri

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Herkes Messi'nin gol rekorlarını İspanya'dan Fransa'ya taşımasını bekliyordu, fakat geçen sene Ballon d'Or'u yedinci kez kazanan Arjantinli Ligue 1'de golleri sıralamakta zorlandı.

Ama geleceğin Altın Top adayları arasında gösterilen Kylian Mbappe golleriyle Paris Saint-Germain'i sırtlayan isim oldu. Wissam Ben Yedder ve Moussa Dembele de yarışta iddialı olduklarını gösterdiler.

Sıra Oyuncu Takım Gol 1 Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 24 =2 Wissam Ben Yedder Monaco 21 =2 Martin Terrier Rennes 21 4 Moussa Dembele Lyon 19 5 Gaetan Laborde Rennes/Montpellier 15 =6 Andy Delort Montpellier/Nice 13 =6 Jonathan David Lille 13 =6 Mohamed Bayo Clermont 13 =9 Neymar Paris Saint-Germain 12 =9 Dimitri Payet Marsilya 12 =9 Ludovic Ajorque Strasbourg 12 =9 Karl Toko-Ekambi Lyon 12 =9 Randal Kolo Muani Nantes 12

Veriler 09/05/2022 itibarıyla günceldir.