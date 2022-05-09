Avrupa'nın golcüleri: Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga & Ligue 1 gol krallığı yarışı

Tolga İnan
Getty

Yıldız forvetlerin parlamaya devam ettiği İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'da Altın Ayakkabı yarışını önde götüren isimlere göz atın.

Avrupa futbolu Mohamed Salah'tan Robert Lewandowski'ye, Karim Benzema'dan Kylian Mbappe'ye ve Ciro Immobile'ye kadar sayısız yetenekli golcüyle dolu. Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'da müthiş bir Altın Ayakkabı mücadelesi yaşanıyor.

Futboldaki en nadide yetenek olan golcülüğü uzmanlık seviyesine getiren forvetler ağırlığınca altın değerinde. Bu yıldızlar, kupalara uzanmayı hedefleyen takımların en önemli silahları konumunda.

Avrupa'nın beş büyük liginde top koşturan muazzam yetenekler kıtanın en iyi golcüsü unvanını almak için rekabet ediyor. Gelin bu beş ligdeki gol krallığı yarışına yakından bakalım.

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Premier Lig'de 2021-22'nin en golcüleri

Mohamed Salah Liverpool
Getty Images

Gittiği her takımda rekorlar kırmayı gelenek haline getiren Cristiano Ronaldo'nun 2021 yazında Manchester United'a dönmesiyle Premier Lig'deki kalabalık golcü listesine bir isim daha eklenmişti.

Fakat Portekizli yıldız şu ana kadar; Altın Ayakkabı yarışının daimi üyeleri arasında yer alan Tottenhamlı Heung-min Son ile Liverpoollu Mohamed Salah'ın gerisinde kaldı.

Sıra

Oyuncu

Takım

Gol

1

Mohamed Salah

Liverpool

22

2

Heung-min Son

Tottenham

20

3

Cristiano Ronaldo

Manchester United

18

4

Diogo Jota

Liverpool

15

5

Sadio Mane

Liverpool

14

=6

Harry Kane

Tottenham

13

=6

Wilfried Zaha

Crystal Palace

13

=8

Ivan Toney

Brentford

12

=8

Raheem Sterling

Manchester City

12

=10

Bukayo Saka

Arsenal

11

=10

Riyad Mahrez

Manchester City

11

=10

Kevin De Bruyne

Manchester City

11

La Liga'da 2021-22'nin en golcüleri

Karim Benzema Real Madrid Espanyol La Liga 2021-22
Getty

Lionel Messi, Pichichi Ödülü'nü üst üste beş kez kazandıktan sonra Barcelona'ya veda etti. Son 11 yılda Messi ve Ronaldo dışında bu ödülü kazanabilen tek isim Luis Suarez'di.

Ancak bu sezon zirvede yeni bir isim görüyoruz. Real Madrid ligi şampiyon olarak tamamlarken, Fransız golcü Karim Benzema da gol krallığı listesinde tepede yer alıyor.

Milli forvet Enes Ünal'ın Getafe formasıyla sergilediği üst sıraları zorlayan performans da dikkat çekici.

Sıra

Oyuncu

Takım

Gol

1

Karim Benzema

Real Madrid

26

=2

Iago Aspas

Celta Vigo

17

=2

Raul de Tomas

Espanyol

15

=2

Enes Ünal

Getafe

15

=5

Vinicius Jr

Real Madrid

14

=5

Juanmi

Real Betis

14

7

Joselu

Alaves

13

8

Jose Luis Morales

Levante

12

=9

Goncalo Guedes

Valencia

11

=9

Angel Correa

Atletico Madrid

11

=9

Carlos Soler

Valencia

11

=9

Memphis Depay

Barcelona

11

=9

Luis Suarez

Atletico Madrid

11

Serie A'da 2021-22'nin en golcüleri

Ciro Immobile Lazio Torino Serie A
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Ronaldo, Juventus'taki son sezonunda Capocannoniere ödülünü kazanmıştı, fakat Lazio'nun ileri uçtaki yıldızı Immobile son yıllarda İtalyan futbolunun en istikrarlı golcüsü. 2017/18'de 29 gol atan Immobile, 2019/20'de ise 36 kez fileleri sarstı.

Yeni jenerasyonun heyecan verici isimleri; Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez ve Roma'da çıkış yakalayan İngiliz yıldız Tammy Abraham da zirveyi zorluyor.

Sıra

Oyuncu

Takım

Gol

1

Ciro Immobile

Lazio

27

2

Dusan Vlahovic

Fiorentina/Juventus

23

3

Lautaro Martinez

Inter

19

4

Giovanni Simeone

Cagliari/Hellas Verona

16

5

Tammy Abraham

Roma

15

=6

Domenico Berardi

Sassuolo

14

=6

Marko Arnautovic

Bologna

14

=6

Gianluca Scamacca

Sassuolo

14

=9

Victor Osimhen

Napoli

13

=9

Mario Pasalic

Atalanta

13

=9

Edin Dzeko

Inter

13

=9

Joao Pedro

Cagliari

13

=9

Andrea Pinamonti

Empoli

13

Bundesliga'da 2021-22'nin en golcüleri

20220420 Robert Lewandowski
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Bayern Münih'in süper yıldızı Lewandowski'nin üst üste dört sezondur Torjagerkanone ödülünü kazanması kimseyi şaşırtmamıştı.

Bir istikrar abidesine dönüşen Polonyalı forvet yedi sezondur tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşmayı başarıyor.

Haberin devamı aşağıda

Sıra

Oyuncu

Takım

Gol

1

Robert Lewandowski

Bayern Münih

34

2

Patrik Schick

Bayer Leverkusen

24

3

Erling Haaland

Borussia Dortmund

21

4

Christopher Nkunku

RB Leipzig

20

5

Anthony Modeste

Koln

19

6

Serge Gnabry

Bayern Münih

14

=7

Taiwo Awoniyi

Union Berlin

13

=7

Moussa Diaby

Bayer Leverkusen

13

=9

Max Kruse

Union Berlin/Wolfsburg

11

=9

Jonathan Burkardt

Mainz

11

=9

Andre Silva

RB Leipzig

11

Ligue 1'de 2021-22'nin en golcüleri

Kylian Mbappe PSG vs Marseille Ligue 1 2021-22
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Herkes Messi'nin gol rekorlarını İspanya'dan Fransa'ya taşımasını bekliyordu, fakat geçen sene Ballon d'Or'u yedinci kez kazanan Arjantinli Ligue 1'de golleri sıralamakta zorlandı.

Ama geleceğin Altın Top adayları arasında gösterilen Kylian Mbappe golleriyle Paris Saint-Germain'i sırtlayan isim oldu. Wissam Ben Yedder ve Moussa Dembele de yarışta iddialı olduklarını gösterdiler.

Sıra

Oyuncu

Takım

Gol

1

Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain

24

=2

Wissam Ben Yedder

Monaco

21

=2

Martin Terrier

Rennes

21

4

Moussa Dembele

Lyon

19

5

Gaetan Laborde

Rennes/Montpellier

15

=6

Andy Delort

Montpellier/Nice

13

=6

Jonathan David

Lille

13

=6

Mohamed Bayo

Clermont

13

=9

Neymar

Paris Saint-Germain

12

=9

Dimitri Payet

Marsilya

12

=9

Ludovic Ajorque

Strasbourg

12

=9

Karl Toko-Ekambi

Lyon

12

=9

Randal Kolo Muani

Nantes

12

Veriler 09/05/2022 itibarıyla günceldir.