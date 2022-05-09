Avrupa'nın golcüleri: Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga & Ligue 1 gol krallığı yarışı
Avrupa futbolu Mohamed Salah'tan Robert Lewandowski'ye, Karim Benzema'dan Kylian Mbappe'ye ve Ciro Immobile'ye kadar sayısız yetenekli golcüyle dolu. Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'da müthiş bir Altın Ayakkabı mücadelesi yaşanıyor.
Futboldaki en nadide yetenek olan golcülüğü uzmanlık seviyesine getiren forvetler ağırlığınca altın değerinde. Bu yıldızlar, kupalara uzanmayı hedefleyen takımların en önemli silahları konumunda.
Avrupa'nın beş büyük liginde top koşturan muazzam yetenekler kıtanın en iyi golcüsü unvanını almak için rekabet ediyor. Gelin bu beş ligdeki gol krallığı yarışına yakından bakalım.
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Premier Lig'de 2021-22'nin en golcüleri
Gittiği her takımda rekorlar kırmayı gelenek haline getiren Cristiano Ronaldo'nun 2021 yazında Manchester United'a dönmesiyle Premier Lig'deki kalabalık golcü listesine bir isim daha eklenmişti.
Fakat Portekizli yıldız şu ana kadar; Altın Ayakkabı yarışının daimi üyeleri arasında yer alan Tottenhamlı Heung-min Son ile Liverpoollu Mohamed Salah'ın gerisinde kaldı.
Sıra
Oyuncu
Takım
Gol
1
Mohamed Salah
Liverpool
22
2
Heung-min Son
Tottenham
20
3
Cristiano Ronaldo
Manchester United
18
4
Diogo Jota
Liverpool
15
5
Sadio Mane
Liverpool
14
=6
Harry Kane
Tottenham
13
=6
Wilfried Zaha
Crystal Palace
13
=8
Ivan Toney
Brentford
12
=8
Raheem Sterling
Manchester City
12
=10
Bukayo Saka
Arsenal
11
=10
Riyad Mahrez
Manchester City
11
=10
Kevin De Bruyne
Manchester City
11
La Liga'da 2021-22'nin en golcüleri
Lionel Messi, Pichichi Ödülü'nü üst üste beş kez kazandıktan sonra Barcelona'ya veda etti. Son 11 yılda Messi ve Ronaldo dışında bu ödülü kazanabilen tek isim Luis Suarez'di.
Ancak bu sezon zirvede yeni bir isim görüyoruz. Real Madrid ligi şampiyon olarak tamamlarken, Fransız golcü Karim Benzema da gol krallığı listesinde tepede yer alıyor.
Milli forvet Enes Ünal'ın Getafe formasıyla sergilediği üst sıraları zorlayan performans da dikkat çekici.
Sıra
Oyuncu
Takım
Gol
1
Karim Benzema
Real Madrid
26
=2
Iago Aspas
Celta Vigo
17
=2
Raul de Tomas
Espanyol
15
=2
Enes Ünal
Getafe
15
=5
Vinicius Jr
Real Madrid
14
=5
Juanmi
Real Betis
14
7
Joselu
Alaves
13
8
Jose Luis Morales
Levante
12
=9
Goncalo Guedes
Valencia
11
=9
Angel Correa
Atletico Madrid
11
=9
Carlos Soler
Valencia
11
=9
Memphis Depay
Barcelona
11
=9
Luis Suarez
Atletico Madrid
11
Serie A'da 2021-22'nin en golcüleri
Ronaldo, Juventus'taki son sezonunda Capocannoniere ödülünü kazanmıştı, fakat Lazio'nun ileri uçtaki yıldızı Immobile son yıllarda İtalyan futbolunun en istikrarlı golcüsü. 2017/18'de 29 gol atan Immobile, 2019/20'de ise 36 kez fileleri sarstı.
Yeni jenerasyonun heyecan verici isimleri; Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez ve Roma'da çıkış yakalayan İngiliz yıldız Tammy Abraham da zirveyi zorluyor.
Sıra
Oyuncu
Takım
Gol
1
Ciro Immobile
Lazio
27
2
Dusan Vlahovic
Fiorentina/Juventus
23
3
Lautaro Martinez
Inter
19
4
Giovanni Simeone
Cagliari/Hellas Verona
16
5
Tammy Abraham
Roma
15
=6
Domenico Berardi
Sassuolo
14
=6
Marko Arnautovic
Bologna
14
=6
Gianluca Scamacca
Sassuolo
14
=9
Victor Osimhen
Napoli
13
=9
Mario Pasalic
Atalanta
13
=9
Edin Dzeko
Inter
13
=9
Joao Pedro
Cagliari
13
=9
Andrea Pinamonti
Empoli
13
Bundesliga'da 2021-22'nin en golcüleri
Bayern Münih'in süper yıldızı Lewandowski'nin üst üste dört sezondur Torjagerkanone ödülünü kazanması kimseyi şaşırtmamıştı.
Bir istikrar abidesine dönüşen Polonyalı forvet yedi sezondur tüm kulvarlarda 40 gol barajını aşmayı başarıyor.
Sıra
Oyuncu
Takım
Gol
1
Robert Lewandowski
Bayern Münih
34
2
Patrik Schick
Bayer Leverkusen
24
3
Erling Haaland
Borussia Dortmund
21
4
Christopher Nkunku
RB Leipzig
20
5
Anthony Modeste
Koln
19
6
Serge Gnabry
Bayern Münih
14
=7
Taiwo Awoniyi
Union Berlin
13
=7
Moussa Diaby
Bayer Leverkusen
13
=9
Max Kruse
Union Berlin/Wolfsburg
11
=9
Jonathan Burkardt
Mainz
11
=9
Andre Silva
RB Leipzig
11
Ligue 1'de 2021-22'nin en golcüleri
Herkes Messi'nin gol rekorlarını İspanya'dan Fransa'ya taşımasını bekliyordu, fakat geçen sene Ballon d'Or'u yedinci kez kazanan Arjantinli Ligue 1'de golleri sıralamakta zorlandı.
Ama geleceğin Altın Top adayları arasında gösterilen Kylian Mbappe golleriyle Paris Saint-Germain'i sırtlayan isim oldu. Wissam Ben Yedder ve Moussa Dembele de yarışta iddialı olduklarını gösterdiler.
Sıra
Oyuncu
Takım
Gol
1
Kylian Mbappe
Paris Saint-Germain
24
=2
Wissam Ben Yedder
Monaco
21
=2
Martin Terrier
Rennes
21
4
Moussa Dembele
Lyon
19
5
Gaetan Laborde
Rennes/Montpellier
15
=6
Andy Delort
Montpellier/Nice
13
=6
Jonathan David
Lille
13
=6
Mohamed Bayo
Clermont
13
=9
Neymar
Paris Saint-Germain
12
=9
Dimitri Payet
Marsilya
12
=9
Ludovic Ajorque
Strasbourg
12
=9
Karl Toko-Ekambi
Lyon
12
=9
Randal Kolo Muani
Nantes
12
Veriler 09/05/2022 itibarıyla günceldir.