Avrupa'nın en yüksek maaşlısı: Harry Kane, Bayern Münih'te rekor maaş alıyor

Bayern Münih'in İngiliz forveti Harry Kane, bugün perşembe günü Bavyera ekibiyle sözleşmesini yenilemesinin ardından Avrupa'nın en yüksek maaşlı oyuncusu oldu.

Bayern Münih kulübü, 2026 yılının en iyi oyuncusu olarak yeni Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane'in sözleşmesini resmen yenilediğini açıkladı. Buna göre oyuncu takımda Haziran 2029'a kadar kalacak ve böylece geleceğine dair spekülasyonlar son buldu.

Almanya'dan gelen ve İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığı haberlere göre, sözleşme yenilemesi Harry Kane'in haftalık ücretini şaşırtıcı bir rakam olan 400 bin sterline yükseltti. Gazete, bunun Avrupa'daki en yüksek baz maaş olduğunun düşünüldüğünü ekledi.

Kane, geçen sezon kulübü ve ülkesinin milli takımıyla çıktığı 65 maçta 73 gol kaydetti. Bu performans ona, geçen hafta Londra'da düzenlenen ödül töreninde Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak Ballon d'Or ödülünü kazanma hakkını verdi.

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

Aynı şekilde, İngiltere milli takımının kaptanı, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan 86 milyon sterline Bayern Münih'e katılmasından bu yana çıktığı 161 maçta 156 gol attı.

Kane, Bayern Münih ile sözleşmesinin son altı ayına girecekti; ancak Alan Shearer'ın gol rekorunu kırmak için Premier Lig'e dönme umutları, Almanya şampiyonuyla üç yıl daha anlaşmaya varmasıyla suya düştü.

Kane, Bayern Münih'e katılmadan önce hiçbir kupa kazanmamıştı; ancak son iki yılda bu açığı kapattı ve iki Bundesliga, bir Almanya Kupası ve iki Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

İngiltere milli takımı cephesinde ise Kane, bu yaz İngiltere'yi 1966'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesine taşıdı. Three Lions bronz madalya kazanırken, Kane teknik direktör Thomas Tuchel'in takımıyla çıktığı yedi maçta altı gol kaydetti.