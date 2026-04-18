Avrupa'nın en üst düzey liglerinde görev alan ilk kadın baş antrenörün ilk sezonu hayal kırıklığıyla sona erdi

Marie-Louise Eta (34), geçen hafta Avrupa'nın önde gelen liglerinde görev yapan ilk kadın baş antrenör oldu. Ancak Union Berlin'deki ilk maçı hayal kırıklığıyla sonuçlandı; takım, cumartesi günü kendi sahasında VfL Wolfsburg'a 1-2 yenildi.

Wolfsburg, Berlin'de ideal bir başlangıç yaptı: Patrick Wimmer, 11. dakikada topu sol üst köşeye gönderdi. Rani Khedira, Union Berlin adına topu az farkla üst direğin üzerinden dışarı attı ve Union Berlin, ilk yarıda geriye düşen skoru eşitlemeyi başaramadı.

İkinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Christian Eriksen sihirli bir uzun pas attı ve Dzenan Pejcinovic kusursuz bir vuruşla skoru 0-2'ye getirdi. Union Berlin en az bir puan almak için mücadeleyi bırakmadı ve Andrej Ilic'in sert kafa vuruşunun direkten dönmesiyle şanssızlık yaşadı.

Wolfsburg, son dakikalarda Oliver Burke'ün attığı golle skor 1-2 olsa da, oldukça rahat bir şekilde direndi ve Berlin'deki Stadion An der Alten Försterei'de tam puanı aldı. Bundesliga'dan düşmeme mücadelesi veren ve sıralamada on yedinci sırada yer alan konuk takım için bu, çok önemli üç puandı.

Union Berlin için ise yaralarını sarmak ve gelecek hafta RB Leipzig karşısında yeniden denemek gerekiyor. Almanya'da dört hafta kala, orta sıralarda yer alan takım küme düşme hattının sekiz puan üzerinde bulunuyor.