Avrupa'nın en kötüsü: Roma, tarihi bir başarıyla Manchester United'ın yaralarını derinleştirdi

Roma, ev sahibi Manchester United'ın yaralarını derinleştirdi; bu rakam, Manchester United'ın farklı Avrupa kupalarındaki katılımlarının tarihindeki en kötüsü oldu.

Roma, Salı akşamı Old Trafford Stadı'nda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının dördüncü haftasında Manchester United'a konuk oldu.

Yalnızca 17 dakikanın ardından İtalya'nın başkent takımı kendini 2-0 önde buldu; Arjantinli Matias Soule, 11. dakikada kaleci Senne Lammens'le karşı karşıya kaldıktan sonra attığı etkileyici sol ayak vuruşuyla ilk golü kaydetti.

Hollandalı Donyell Malen ise maçın 17. dakikasında Roma'nın ikinci golünü ekledi; bu golü Belçikalı kalecinin ağlarına ustalıkla gönderdiği bir penaltı vuruşuyla attı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre bu, Old Trafford'da herhangi bir konuk takımın Manchester United'ın ağlarına Avrupa kupaları tarihinde en hızlı şekilde iki gol attığı an oldu.

Manchester United'ın son dönemde büyük sıkıntı yaşadığını hatırlatmak gerekir; öyle ki Roma karşılaşmasından önceki son 9 maçta hiçbir galibiyet elde edemedi, bu süreçte 6 kez yenilgiye uğrarken 3 beraberlik yaşadı.