Enzo Maresca, AEK Atina karşısında Şampiyonlar Ligi'nde attığı muhteşem golün ardından Rayan Cherki'yi Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak övdü. Teknik direktör, Paris Saint-Germain karşısındaki zorlu performansının da yer aldığı güç bir haftanın ardından Fransız oyun kurucuya tam destek verdi.

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Avrupa'da yeniden çıkış

Cherki, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde attığı muhteşem golle yeniden en iyi formuna kavuştu. Dinamik Fransız oyun kurucu, takımının AEK Atina'yı 5-1 mağlup ettiği Avrupa maçında yıldızlaştı.

Bu etkileyici performans, ligde oldukça zorlu geçen bir haftanın ardından tam zamanında geldi. Son dönemde taktik açıdan güçlükler yaşayan Cherki, Avrupa maçına kendini kanıtlama isteğiyle çıktı.

Maresca'dan büyük övgü

Maresca, Avrupa'daki galibiyetin ardından yetenekli Fransız oyuncuya övgüler yağdırdı. Teknik direktör, son dönemdeki taktik sorunlara rağmen yaratıcı orta saha oyuncusuna güveninin tam olduğunu açıkça belirtti.

Maresca, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada, “Rayan şu anda doğru pozisyonda oynadığında Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri. Onu hatlar arasında bulabildiğimizde her zaman tehlike yaratıyor. Geçen gece attığı golle Liverpool'da attığı gol birbirine oldukça benziyor.

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“Onu o bölgede tutup topla buluşturabilirsek en iyi oyunculardan biri. Topu seviyor ve çok hareket etmeyi seviyor, bu yüzden çoğu zaman o pozisyondan uzaklaşıyor. Gol ve asist sayıları açısından harika işler çıkarıyor. Doğru pozisyonda çok önemli bir oyuncu” dedi.

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Doğru dengeyi arıyor

Cherki, geçen hafta Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybedilen maçta rakibin yoğun baskısı karşısında zorlanınca sert eleştirilere maruz kaldı. Devre arasında yerini Iliman Ndiaye'ye bıraktı ve ardından Ipswich karşısında 3-2 kazanılan maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

Premier League sezonuna dört gol ve iki asistle iyi bir başlangıç yapmış olsa da sahada serbestçe dolaşması taktik açıdan sorunlar yaratıyor. Maresca, oyun kurucunun sürekli topla buluşma isteğinin zaman zaman takımın topsuz oyundaki düzenini bozabildiğini kabul etti.

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Maresca, “Bu, sürdürmesi gereken bir özellik. Topu seviyor ve bunu oyunundan çıkarmayacağım” diye açıkladı. Doğru dengeyi bulmamız gerekiyor.

“Oyuncuların mutlu olmasını seviyorum ama basit şeyleri yapmalarını da seviyorum. En zor şey, kolay olanı yapmak. Oyunu karmaşıklaştırmadıklarında hoşuma gidiyor ama bazen oyuncular bu kadar iyi olduğunda bunu yapmaları gerekiyor. Bunu yaptığında mutlu oluyorum çünkü onun mutlu olduğunu biliyorum. Üstelik gol fırsatları yaratıyor, bu da daha iyi.”

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Düzenli forma şansı hedefi

AEK Atina karşısındaki üstün performansıyla özgüvenini tamamen geri kazanan Cherki, ligde ilk 11'deki yerini yeniden almak isteyecek. Avrupa'da yakaladığı ivmeyi hafta sonundaki maçlara taşımayı hedefleyecek. Manchester City şimdi cumartesi günü Premier League'de Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Gelecek hafta ise Carabao Cup dördüncü turunda Brighton'ı ağırlayacak.