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BVB savunmada etkileyici bir istikrar yakaladı ve geçmişte sıkça yaptığı hatalardan kaçınıyor. Ancak Dortmund'un pragmatik yaklaşımı ince bir çizgide ilerliyor.

"Savunmada rakibe neredeyse hiç fırsat vermedik, çok sağlamdık. Bu bir kalite göstergesi; Almanya'nın en iyi savunmasına sahibiz," diyen Borussia Dortmund savunmasının lideri Nico Schlotterbeck, cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanında alınan zorlu 1-0'lık galibiyetin ardından DAZN'a konuştu. En iyi savunma oldukları yönündeki sözlerine şunu da ekledi: "Avrupa'da durum nasıl, bilmiyorum."

Almanya konusunda Schlotterbeck kesinlikle haklı. BVB, on maçta yediği yalnızca yedi golle Bundesliga'nın en iyi savunmasına sahip; Bayern Münih ve SC Freiburg ise onar gol yedi. Avrupa'nın beş büyük ligi söz konusu olduğunda, Schlotterbeck'in röportajı sırasında Dortmund'un önünde Arsenal vardı. Ancak Gunners, cumartesi akşamının ilerleyen saatlerinde Newcastle United deplasmanındaki maçta (2-2) kalesinde iki gol görünce onun da yediği gol sayısı yediye çıktı. Arsenal'in 11 maç oynadığını, yani BVB'den bir maç fazla sahaya çıktığını da belirtmek gerekir.

Dolayısıyla Schlotterbeck, toplam rakamlar açısından "Bilmiyorum" sözünü geri alabilir: Dortmund, Arsenal ve Brighton & Hove Albion ile birlikte Avrupa'nın en güçlü beş ligindeki en az gol yiyen savunmaya sahip.

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BVB'nin iyi durumunun temelinde savunma istikrarı var

Teknik direktör Niko Kovac'ın Borussia Dortmund'da etkileyici biçimde oluşturduğu savunma istikrarı, Mönchengladbach'ta alınan ve değeri ikiye katlanan üç önemli puanın da temeliydi. Dortmund, Bayern'in cuma günü 1. FC Köln karşısında puan kaybetmesinin (1-1) ardından rekor şampiyonu geride bırakarak on hafta sonunda liderliğe yükseldi. BVB, topladığı 24 puanı uzun kulüp tarihinde bu aşamada yalnızca iki kez aşabilmişti: Şampiyon olduğu 2010/11 sezonunda ve 2013/14 sezonunda. Westfalen ekibi ayrıca 2026/27 lig sezonunda altı maçta kalesini gole kapattı.

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İlk yarısı zayıf geçen ve büyük bölümünde pek parlak görünmeyen Gladbach galibiyetini yine de dikkat çekici kılan şu: Geçmiş yıllarda BVB, Bayern'in puan kaybından sonra önüne çıkan tam da bu tür fırsatları değerlendirememesiyle biliniyordu. Özellikle de her puana ihtiyaç duyan, düşme hattındaki mücadelesinde bir üst düzey takıma karşı çaresizliğin verdiği cesaretle ekstra puan arayan ligin son sırasındaki rakibe karşı.

Gladbach ilk yarıda buna uygun biçimde son derece agresif oynayınca lig ikincisi başlangıçta epey zorlandı. İyi bir performans sergileyerek galibiyet golünü atan Felix Nmecha , Sky'a "İlk yarıda yeterince keskin değildik, çok fazla basit top kaybı yaptık," dedi. Schlotterbeck ise öz eleştiride bulunarak "İlk yarıda son derece tutuktuk, çok teknik hata yaptık, paslarımız özensizdi," ifadelerini kullandı.

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Alman millî futbolcu, başlangıçtaki sorunları kısmen geride kalan millî maç arasına bağladı: "Avrupa'nın dört bir yanındaydık, hatta Asya ve Afrika'daydık; ancak perşembe günü yeniden bir araya gelebildik. O zaman bazen biraz tutuk olabiliyorsunuz," dedi Schlotterbeck. BVB açısından sevindirici olan, buna rağmen maç boyunca savunmada sağlam kalması ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği Borussia-Park'ta hiçbir an rakibinin baskısına boyun eğmemesiydi. Dortmund, devre arasından sonra topla oynarken de vites yükseltebildi.

BVB oyununu geliştirdi, şans da yanındaydı

Kovac'ın bunda payı vardı. Millî maç arasında sakatlanan Waldemar Anton'u, zaman zaman talihsiz anlar yaşayan Joane Gadou'nun yerine oyuna aldı. Anton'un katkısıyla BVB oyuna daha iyi hâkim oldu, kontrolünü ve üstünlüğünü belirgin biçimde artırdı, ev sahibi ekibi giderek daha fazla kendi sahasına hapsetti ve sabırlı kaldı. Hak ettiği karşılık, Nmecha'nın 80. dakikada attığı galibiyet golüydü. Ancak gol, Gladbach kalecisi Daniel Batz'ın büyük talihsizliği sayesinde geldi. İsteyen bunu da Bayern Münih'e bir gözdağı olarak yorumlayabilir: BVB bu sezon ihtiyaç duyduğu oyun şansını da kendi lehine çeviriyor.

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Dortmund ayrıca, Sky yorumcusu Dietmar Hamann'ın maç sonrasında övdüğü gibi "defalarca doğru hamleyi yapan" bir teknik direktöre sahip. Kovac, 70. dakikanın ardından santrfor Fabio Silva ile çalımcı Konstantinos Karetsas'ı çıkarıp deneyimli Marcel Sabitzer ve büyük yetenek Mathis Albert'i oyuna aldı. İkisi de oyuna hareket getirdi ve galibiyet golünün hazırlanmasında belirleyici rol oynadı: Albert solda bire birde rakibini geçip topu ceza sahasına gönderdi, karambolde Sabitzer de akıllıca Nmecha'ya çıkardı.

Hamann, Dortmund'u bugünlerde öne çıkaran verimliliğe dikkat çekerek "Maç kazanmanın yollarını buluyorlar," dedi. Kovac ise şu noktayı, yerinde bir biçimde, vurgulamak istedi: "Sonuçlar lehimize. Ama bence maçlara hükmediyor ve onları kontrol ediyoruz. Bu maçları şans eseri kazanmış değiliz; hak ederek kazandık."

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Çarpıcı bir istatistik BVB'yi endişelendiriyor

Ancak bu sezon ligde alınan yedi galibiyetin çoğunda açıkça görülen bir durum Kovac'ı da endişelendiriyor. 55 yaşındaki teknik adam, Mönchengladbach'ta da yeniden ortaya çıkan oldukça ciddi bir zayıflığa DAZN'da dikkat çekti: "Aslında ilk yarıyı hep boşa harcıyoruz."

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Neredeyse ürkütücü bir tablo: BVB'nin Bundesliga'da ilk yarıda attığı son golün üzerinden iki aydan fazla zaman geçti. Eylül ortasında Fabio Silva, SC Paderborn karşısındaki 3-0'lık maçın 5. dakikasında takımını öne geçirmişti. O zamandan beri Dortmund'un ligdeki bütün golleri devre arasından sonra geldi. Borussia, bu sezon Bundesliga'da attığı 17 golün yalnızca üçünü ilk yarıda kaydetti.

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Kovac, "İkinci yarıda golleri atıp maçı istediğimiz yöne çevirmeyi başarıyoruz. Ama oyuncularımın bunu ilk yarıda da yapmasını istiyorum," uyarısında bulundu. BVB'nin yürüdüğü çizgi fazla ince. Her zaman gereken sabrı göstermek mümkün olmuyor; rakip her zaman Gladbach'ın maçın büyük bölümünde olduğu kadar hücumda etkisiz kalmıyor ve oyun şansı da her zaman üç puanı getirmiyor.

Kovac'ın pragmatik yaklaşımı BVB'ye yakışıyor

Kovac, uyarılarını şöyle sürdürdü: "Maçın açılmasını istiyorsanız mümkün olduğunca çabuk bir gol, belki hemen ardından bir gol daha atmaya çalışmalısınız. O zaman boşluklar bulursunuz. Skor uzun süre 0-0 kalırsa rakip çok kompakt ve kalabalık savunma yapar; önce bunu aşmanız gerekir. Bunun üzerinde çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz."

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Yine de şu açık: Daha fazla seyir zevki isteyenlerin bütün yakınmalarına rağmen Kovac'ın benimsediği pragmatizm, bu dönemde BVB'ye iyi geliyor. Kovac, "Bizim için millî maç arasından sonraki ilk maçı kazanmak önemliydi. Gladbach düzenli biçimde antrenman yapabildi, biz ise yapamadık (BVB'deki çok sayıdaki millî oyuncu nedeniyle, editörün notu). Bugün bunu başardık, ama bundan fazlasını değil," dedi. Kovac şunu çok iyi biliyor: Mayıs sonunda kutlanacak bir başarı olursa altı ay önce Mönchengladbach'ta üç puanın nasıl alındığını kuşkusuz kimse sormayacak.