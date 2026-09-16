Avrupa'nın en iyi oyun kurucuları arasında: Barcelona dikkat çeken bir kış transferi için ilk adımı attı

Bugün yayımlanan bir basın raporu, Barcelona'nın önümüzdeki kış transfer döneminde İsveç Ligi'nden dikkat çekici bir transferi tamamlamaya yönelik girişimini ortaya koydu.

İsveç'in "Expressen" gazetesine göre Barcelona, gözlemcilerinden biri aracılığıyla, geçtiğimiz Pazartesi günü 3Arena Stadı'nda oynanan İsveç Ligi'nin 21. haftasındaki Djurgården ve GAIS Göteborg maçını, 22 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Bo Hegland'ın gelişimini takip etmek amacıyla izledi.

Norveç 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, takımı Djurgården'ın 2-0 kazandığı maçta parladı ve takım, lider Sirius'un yedi puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Hegland, Kristian Lyng'in açılış golünde asist yaptı ve ikinci golü de kendisi kaydetti.

Ligde oynadığı 21 maçta sekiz gol atıp 15 asist yaparak, bu istatistikleriyle 2026 yılında Avrupa'nın en iyi 15 gol üreticisi arasında yer alma hakkını elde etti.

Hegland, duran topların uzmanı olarak kabul ediliyor; korner ve serbest vuruşları kullanıyor, sağ ayağını şık bir biçimde kullanmasıyla öne çıkıyor ve boyu 1,85 metre.

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Transfermarkt sitesine göre 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye ve 2,5 milyon euroluk piyasa değerine sahip olan Hegland, kendi ülkesindeki bir kulüp olan Frigg'de geçirdiği dönemin ardından, 2025 yılında Norveç'in Moss kulübünden İsveç'in Djurgården kulübüne katıldı.

Ayrıca 2023 yılında İtalya'nın Lecce takımının 19 Yaş Altı ekibinde kısa bir süre forma giydi.

Son aylarda ise adı Newcastle, Anderlecht ve Atletico Madrid kulüpleriyle anıldı.