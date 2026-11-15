“Avrupa’nın en iyi orta sahalarından biri”: Bruno Guimaraes, “komple oyuncu” Declan Rice ile Arsenal’daki ortaklığını övdü

Bruno Guimaraes, Arsenal'deki takım arkadaşı Declan Rice'a övgüler yağdırarak İngiltere millî takım oyuncusunu sahada bir “makine” olarak nitelendirdi. Emirates Stadyumu'na ses getiren bir yaz transferiyle gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu, ikilinin şimdiden dünya futbolunun en güçlü merkez orta saha ortaklıklarından birini kurduğuna inanıyor.

Reklam

Emirates'te sorunsuz uyum

Newcastle United'dan 75 milyon sterlin karşılığında Kuzey Londra'ya transfer olduğundan beri Guimaraes, Mikel Arteta'nın sisteminin kilit oyuncularından biri hâline gelmekte hiç vakit kaybetmedi. Brezilyalı millî oyuncu, Arsenal formasıyla şimdiden 14 maça çıktı ve Premier League'de hem Sunderland hem de Leeds United karşısında önemli goller attı. Takıma uyum sağlamasında, transfer henüz kesinleşmeden kendisiyle iletişime geçen Rice'ın varlığı büyük rol oynadı.

28 yaşındaki oyuncu, aralarındaki ilişkinin temelinin eski West Ham kaptanından gelen bir hoş geldin mesajıyla atıldığını anlattı. Guimaraes, ESPN'e verdiği röportajda, “Bakın, sanırım o benim buraya geleceğimi açıkladığından beri her şey neredeyse kesinleşmişti. Bana hemen bir mesaj gönderip şöyle dedi: ‘Geçmişte çok kez karşı karşıya geldik ama artık arkadaşız, birlikte oynayacağız. Buraya gelecek olmana gerçekten çok sevindim. Takımımızın seviyesini gerçekten yükselteceksin’” dedi.

Arsenal'i ileri taşıyan “Makine”

Rice, West Ham'ı kaptan olarak Avrupa Konferans Ligi zaferine taşıdıktan kısa süre sonra, 2023 yazında yaklaşık 105 milyon sterlinlik kulüp rekoru bedelle Arsenal'e katıldı. İngiliz millî oyuncu, Emirates Stadyumu'na gelişinden bu yana Arteta'nın takımının temel taşlarından biri oldu; Arsenal'in geçen sezon Premier League şampiyonluğunu kazanmasına ve iki kez FA Community Shield'i elde etmesine katkı sağladı.

Guimaraes, İngiliz millî oyuncuya övgülerini şöyle sürdürdü: “Yani ben gelmeden önce bile beni kazanmış biriydi. Biliyorsunuz, bence çok yönlü bir oyuncu; sahada bir makine. Bir maçta, bilmiyorum, bir saniye bile durmadan 22 kilometre koşabilir. Gerçekten çok mutlu oldum. Ondan öğreniyorum, çok şey öğreniyorum çünkü tekniği çok iyi bir oyuncu. Bu yüzden, elimizdeki oyuncu sayısını da düşününce, burada Avrupa'nın en iyi orta sahalarından birine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca Declan bana çok yardımcı oluyor; kendimi evimde gibi hissettim.”

Reklam Reklam

Newcastle'daki geçmişini geride bırakmak

Guimaraes, Londra'da şu anda mutlu olmasına rağmen St James' Park'tan ayrılmanın duygusal açıdan zor olduğunu itiraf etti. Kuzeydoğuda geçirdiği beş yılda kulübün simgelerinden biri hâline geldi; kaptanlığını yaptığı Newcastle'ı 2025 Carabao Cup şampiyonluğuna taşıdı. Bu, kulübün 70 yıldaki ilk büyük yerel kupasıydı. Kendisini çok seven taraftarlarla bağlarını koparmak, yaz transfer döneminde uzun uzun düşünmesini gerektiren bir karardı.

Related Topics

“Sanırım orada geçirdiğim süre boyunca en sevilen oyunculardan biriydim. Bu yüzden zor bir karardı ama içten içe yeni bir mücadeleye ihtiyacım olduğunu hissediyordum. Newcastle'da neredeyse beş yıl geçirdikten sonra, beni motive eden şeyin yeni mücadeleler olduğunu düşünüyorum ve yeni bir mücadele istedim. Ama tamamen dürüst olmak gerekirse kolay bir karar değildi. O dönemde bunun üzerine uzun uzun düşünmem gerekti. Dünya Kupası'nın hemen sonrasına denk gelmesi de çok zordu; o dönem çok çalkantılıydı. Bu yüzden benim için birçok açıdan zordu.”

Arteta'nın sistemine uyum

Arsenal'de orta saha oyuncularından beklenen taktik görevler, Guimaraes'in önceki teknik direktörler yönetiminde üstlendiği rollerden oldukça farklı. Buna rağmen sorunsuz uyumu, Arsenal'in bu sezona etkileyici bir başlangıç yapmasına katkı sağladı. Takım, 10 maç sonunda 27 puanla Premier League'in zirvesinde ve ikinci sıradaki Brighton'ın beş puan önünde.

Reklam

“Ama sonuçta transfer olmayı seçtim. Burada mutluyum; buradaki yolculuğuma da başlıyorum. Newcastle'da yapmaya alıştıklarımdan tamamen farklı olan Arteta'nın yaklaşımını giderek daha iyi anladığımı düşünüyorum. Gittikçe daha iyi uyum sağlıyor, yeni oyuncuları daha iyi tanıyorum. Dediğim gibi, rutine ve her şeye tamamen alıştığınız bir yerde yaklaşık beş yıl geçirdikten sonra kulüp değiştirmek kolay değil. Ama bunun çok büyük bir mücadele olduğunu düşünüyorum ve buna hazırım.”