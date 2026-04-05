Avrupa'nın El Clásico'su... Tarih, Real Madrid ile Bayern Münih arasındaki karşılaşma hakkında ne diyor?

Real Madrid, Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Bayern Münih'i ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu karşılaşma özel bir tarihsel öneme sahip, zira Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük derbi olarak kabul ediliyor. İki takım, kıtasal turnuvada en çok karşılaştığı takımlar arasında yer alıyor ve bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi.

Bu rakıma yaklaşan başka bir karşılaşma yok. Onu, 22 maçla Real Madrid-Juventus karşılaşması takip ediyor. Ardından, Real Madrid-Manchester City ve Milan-Barcelona karşılaşmaları, her biri 17 maçla geliyor.

Real Madrid'in resmi sitesine göre, tarihsel istatistikler biraz da olsa Kraliyet Kulübü'nün lehine. Real Madrid, Bayern'e karşı 45 gol atıp 42 gol yedi; 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Real Madrid, Bayern Münih ile oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi (7 galibiyet ve 2 beraberlik) ve aralarındaki son 4 eleme maçında Alman ekibini elemeyi başardı; bunlardan 3'ü yarı finalde, 1'i çeyrek finaldeydi ve hepsi de Kraliyet kulübünün şampiyonluğuyla sonuçlandı.

Bu karşılaşmaların sonuncusu, Real Madrid'in 15. şampiyonluğuna giden yolda gerçekleşti ve Joselu son dakikalarda iki kritik gol attı.

