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Mohamed Saeed
Çeviri:

Avrupa’nın devleri devrede! Real Madrid ve PSG, Aston Villa kalecisi Zion Suzuki için Premier Lig devleriyle transfer yarışına katıldı

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Zion Suzuki’nin Villa Park’a ses getiren gelişi Avrupa’nın en büyük kulüpleri arasında transfer yarışı başlatırken Aston Villa, dünya futbolunun en çok aranan kalecisini bulmuş olabilir. Japon millî kaleci, Unai Emery yönetiminde hızla yükseldi. Bu yükseliş, Premier League ve kıta Avrupası’nın devlerini gelecekte rekor kıracak teklifler yapmayı değerlendirmeye yöneltti.

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Avrupa devleri Villa Park’ın etrafında toplanıyor

TEAMtalk’a göre Real Madrid ve Paris Saint-Germain, Premier League kariyerine olağanüstü bir başlangıç yapan Aston Villa kalecisi Suzuki’nin en ciddi takipçileri arasında yer alıyor. Yaz transfer döneminde West Midlands’a gelen 24 yaşındaki kaleci, taraftarların gözdesi Emi Martinez’in yerini doldurmak gibi zorlu bir görev üstlenmişti. Ancak şimdiden üst düzey bir yetenek olduğunu kanıtladı.

Japon yıldızı İngiltere’ye transfer olmadan önce de birçok kulüp izliyordu. En üst seviyedeki performansları, bu ilginin yerinde olduğunu gösterdi. PSG, yaz aylarında kaleciyi transfer etmeyi değerlendirmiş ancak Matvey Safonov ve Lucas Chevalier ile devam etmeye karar vermişti. Buna rağmen Fransız şampiyonunun ilgisi sürüyor. Kulüp, Suzuki’nin İngiliz futbolunun fiziksel gerekliliklerine bu kadar çabuk uyum sağlaması karşısında şaşkınlığa uğradı.

Premier League rakipleri de devrede

İlgi kıta Avrupası’yla sınırlı değil. Dört Premier League devi de Villa Park’taki durumu yakından takip ediyor. Arsenal ve Manchester City, kaleci piyasasının geleceğini değerlendirirken oyuncuyu izliyor. Tottenham Hotspur da Suzuki’yle ciddi biçimde ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyor. Kuzey Londra kulübü ilgisini resmî bir girişime dönüştürürse 2027’de bir transfer gündeme gelebilir. Ancak Villa’nın mevcut hedefleri göz önüne alındığında, kaleciyi kulüpten koparmak kolay olmayacak.

Liverpool da dikkat çekici bir talip. Bunda Alisson Becker’in Anfield’daki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik etkili. Liverpool, genç Belçikalı yetenek Lucca Brughmans’ın 2027’de katılmasını sağlamış ve Giorgi Mamardashvili’yi de kadrosuna katmış olsa da Mamardashvili şu anda Alisson’ın kesin halefi olarak görülmüyor. Bu nedenle Liverpool yönetimi alternatifleri izlemeyi sürdürüyor. Unai Emery’nin takımındaki etkileyici performanslarıyla Suzuki de kulübün radarına girmiş durumda. Onu transfer etmek için yaşanan yoğun rekabet, ilerideki olası bir transfer yarışının ligin en güçlü kulüplerini karşı karşıya getireceğine işaret ediyor. Bu kulüplerin hepsi, birçok kişinin henüz tam potansiyeline ulaşmadığına inandığı kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

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Ufukta rekor bir transfer var

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Artan ilgiye rağmen Aston Villa, değer verdiği oyuncusunun durumunda son derece rahat. Suzuki’yi yazın 30 milyon sterlinlik bir transferle kadrosuna katıp kendisiyle beş yıllık sözleşme imzalayan kulüp, satış baskısı hissetmiyor. Villa, kaleciyi Şampiyonlar Ligi hedeflerinin merkezinde görüyor.

Villa Park’taki yöneticiler, futbolun en heyecan verici genç kalecisini transfer ettiklerine inanıyor ve oyuncunun takıma hemen yaptığı katkıdan büyük memnuniyet duyuyor. Suzuki’nin uzun vadeli sözleşmesi de kulübün kararlı tutumunu güçlendiriyor. Bu nedenle anlaşma yapmak isteyen bir kulübün Villa’yı ikna etmek için muhtemelen olağanüstü yüksek bir bedel ödemesi gerekecek.

Nitekim Suzuki’nin, Chelsea’nin 2018’de Kepa Arrizabalaga için ödediği 70 milyon sterlinle belirlenen kalecilere ilişkin dünya transfer rekorunu bir gün kırabileceği yönündeki görüşler giderek artıyor. Yaşı, yüksek potansiyeli ve kendisini izleyen kulüplerin mali gücü göz önüne alındığında, birçok kaynak 24 yaşındaki kalecinin önümüzdeki yıllarda tüm zamanların en pahalı kalecisi olabileceğini öngörüyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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