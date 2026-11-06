Zion Suzuki’nin Villa Park’a ses getiren gelişi Avrupa’nın en büyük kulüpleri arasında transfer yarışı başlatırken Aston Villa, dünya futbolunun en çok aranan kalecisini bulmuş olabilir. Japon millî kaleci, Unai Emery yönetiminde hızla yükseldi. Bu yükseliş, Premier League ve kıta Avrupası’nın devlerini gelecekte rekor kıracak teklifler yapmayı değerlendirmeye yöneltti.

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Avrupa devleri Villa Park’ın etrafında toplanıyor

TEAMtalk’a göre Real Madrid ve Paris Saint-Germain, Premier League kariyerine olağanüstü bir başlangıç yapan Aston Villa kalecisi Suzuki’nin en ciddi takipçileri arasında yer alıyor. Yaz transfer döneminde West Midlands’a gelen 24 yaşındaki kaleci, taraftarların gözdesi Emi Martinez’in yerini doldurmak gibi zorlu bir görev üstlenmişti. Ancak şimdiden üst düzey bir yetenek olduğunu kanıtladı.

Japon yıldızı İngiltere’ye transfer olmadan önce de birçok kulüp izliyordu. En üst seviyedeki performansları, bu ilginin yerinde olduğunu gösterdi. PSG, yaz aylarında kaleciyi transfer etmeyi değerlendirmiş ancak Matvey Safonov ve Lucas Chevalier ile devam etmeye karar vermişti. Buna rağmen Fransız şampiyonunun ilgisi sürüyor. Kulüp, Suzuki’nin İngiliz futbolunun fiziksel gerekliliklerine bu kadar çabuk uyum sağlaması karşısında şaşkınlığa uğradı.

Premier League rakipleri de devrede

İlgi kıta Avrupası’yla sınırlı değil. Dört Premier League devi de Villa Park’taki durumu yakından takip ediyor. Arsenal ve Manchester City, kaleci piyasasının geleceğini değerlendirirken oyuncuyu izliyor. Tottenham Hotspur da Suzuki’yle ciddi biçimde ilgilenen kulüpler arasında gösteriliyor. Kuzey Londra kulübü ilgisini resmî bir girişime dönüştürürse 2027’de bir transfer gündeme gelebilir. Ancak Villa’nın mevcut hedefleri göz önüne alındığında, kaleciyi kulüpten koparmak kolay olmayacak.

Liverpool da dikkat çekici bir talip. Bunda Alisson Becker’in Anfield’daki uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlik etkili. Liverpool, genç Belçikalı yetenek Lucca Brughmans’ın 2027’de katılmasını sağlamış ve Giorgi Mamardashvili’yi de kadrosuna katmış olsa da Mamardashvili şu anda Alisson’ın kesin halefi olarak görülmüyor. Bu nedenle Liverpool yönetimi alternatifleri izlemeyi sürdürüyor. Unai Emery’nin takımındaki etkileyici performanslarıyla Suzuki de kulübün radarına girmiş durumda. Onu transfer etmek için yaşanan yoğun rekabet, ilerideki olası bir transfer yarışının ligin en güçlü kulüplerini karşı karşıya getireceğine işaret ediyor. Bu kulüplerin hepsi, birçok kişinin henüz tam potansiyeline ulaşmadığına inandığı kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

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Ufukta rekor bir transfer var

Getty Images

Artan ilgiye rağmen Aston Villa, değer verdiği oyuncusunun durumunda son derece rahat. Suzuki’yi yazın 30 milyon sterlinlik bir transferle kadrosuna katıp kendisiyle beş yıllık sözleşme imzalayan kulüp, satış baskısı hissetmiyor. Villa, kaleciyi Şampiyonlar Ligi hedeflerinin merkezinde görüyor.

Villa Park’taki yöneticiler, futbolun en heyecan verici genç kalecisini transfer ettiklerine inanıyor ve oyuncunun takıma hemen yaptığı katkıdan büyük memnuniyet duyuyor. Suzuki’nin uzun vadeli sözleşmesi de kulübün kararlı tutumunu güçlendiriyor. Bu nedenle anlaşma yapmak isteyen bir kulübün Villa’yı ikna etmek için muhtemelen olağanüstü yüksek bir bedel ödemesi gerekecek.

Nitekim Suzuki’nin, Chelsea’nin 2018’de Kepa Arrizabalaga için ödediği 70 milyon sterlinle belirlenen kalecilere ilişkin dünya transfer rekorunu bir gün kırabileceği yönündeki görüşler giderek artıyor. Yaşı, yüksek potansiyeli ve kendisini izleyen kulüplerin mali gücü göz önüne alındığında, birçok kaynak 24 yaşındaki kalecinin önümüzdeki yıllarda tüm zamanların en pahalı kalecisi olabileceğini öngörüyor.