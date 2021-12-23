Avrupa’nın 5 büyük liginde oyuncular arasında aşılama oranları: İtalya Serie A yüzde 98 ile zirvede!

İngiltere Premier Lig COVID-19 gölgesinde devam ediyor. Avrupa'nın diğer büyük liglerine göre takımlardaki COVID-19 vakalarının çokluğu dikkat çekiyor. Öyle ki 15 Aralık'tan bu yana 10 maç ertelendi. Durum böyle olunca Premier Lig'deki aşılama oranlarının ne kadar olduğu akıllara geliyor.

Premier Lig, oyuncuların ve kulüp personelinin yüzde 92'sinin bir, iki veya üç doz COVID-19 alışı olduğunu ve oyuncuların yüzde 84'ünün "aşı sürecinde" olduğunu doğruladı.

Peki, Avrupa'nın diğer 4 büyük liginde aşılama oranları ne durumda? BBC'nin aktardığı bilgilere göre oranlar şu şekilde:

İtalya Serie A

Serie A, oyuncularının %98'inin çift aşılı olduğunu söylüyor. Juventus ve İtalya'nın defans oyuncusu Giorgio Chiellini, Aralık ayının başında sosyal medyada takipçilerini aşı olma konusunda çağrıda bulundu.

Fransa Ligue 1

Oyuncuların %95'i çift aşılıdır ve Ligue 1'de az sayıda pozitif vaka vardır.

Almanya Bundesliga

Bundesliga'da oyuncuların %94'ü çift aşılı. Bayern Münihli Joshua Kimmich, Kasım ayında koronavirüse yakalandı ve daha önce aşı olmayı seçmiş olmayı dilediğini söyledi.

İspanya La Liga

La Liga oyuncularının %90'ından fazlası çift aşılı ve stadyumlara hala tam kapasite ile izin verilmektedir.

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