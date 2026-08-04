Spor yorumcusu Ahmed Shobeir, Al Ahly kulübü içindeki transfer piyasasının son gelişmelerini açıklayarak, ikili Mustafa Shobeir ve İmam Aşur'un mevcut yaz transfer döneminde aldıkları tekliflerin gerçeğini ortaya koydu. Ayrıca kulübün bazı oyuncularının sözleşme yenilemelerine ilişkin tutumunu değerlendirdi ve yeni sezon başlamadan önce takımdan ayrılacaklarla ilgili son gelişmeleri de aktardı.

Mustafa Shobeir'in Al Ahly ile sözleşmesi 2027 yazına kadar uzanırken, İmam Aşur'un sözleşmesi 2028 yazına kadar sürüyor. Ahmed Shobeir radyo açıklamalarında, Mustafa'nın geçtiğimiz günlerde biri Danimarka ekibi Nordsjælland'dan olmak üzere iki Avrupa teklifi aldığını söyledi.

Ahmed Shobeir şunları belirtti: "Nordsjælland kulübünün sportif direktörü Hossam El Zanati benimle iletişime geçti, ona bu tür konulara karışmadığımı söyledim. Ardından benden Mustafa Shobeir'in satışı için istenen mali karşılığı öğrenmemi istedi, ancak ben bunu bilmediğimi kendisine ilettim."

Ve ekledi: "Ondan Essam Serag ile iletişime geçmesini istedim, gerçekten de iki kulüp arasında bir görüşme yapıldı. Bu sezon Danimarka kulübü açısından Mustafa Shobeir'in sözleşmesinin son sezonu olduğu için 1 milyon dolarlık bir teklif sundular, özellikle de sezonları başladıktan sonra kaleciye acil ihtiyaçları vardı. Ancak Al Ahly onlara konuyu tamamen unutmalarını, Mustafa Shobeir'in bu rakamla ayrılmasının söz konusu olmadığını ve karşılık ikiye katlansa bile oyuncunun satılık olmayacağını bildirdi."

Sözlerine şöyle devam etti: "İkinci teklif Çek ekibi Slavia Prag'dan geldi, kulübün menajeri benimle konuştu, ona da Al Ahly yetkilileriyle iletişime geçmesi gerektiğini bildirdim. Ancak kulüp kaleciyi elden çıkarma niyetinin olmadığını doğruladıktan sonra konu hızla sona erdi."

Shobeir, Çek kulübünün oyuncuyu, Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maça çıkmış olmasını gerekçe göstererek transfere ikna etmeye çalıştığına dikkat çekti, ancak Mustafa Shobeir'in müzakerelerine karışmadığını vurguladı. Kalecinin geçtiğimiz günlerde bir İspanyol menajerlik ajansıyla anlaştığını ekleyerek, bu adımın oyuncunun profesyonel geleceğine ilişkin düzenlemeler kapsamında geldiğini değerlendirdi.

Aşur'a Türkiye'den teklif ve Al Ahly'den net bir mesaj

Shobeir, İmam Aşur'un durumuna da değinerek şunları söyledi: "Oyuncuya bir Türk kulübünden 3,5 milyon dolarlık bir teklif geldi ve bu rakam 4 hatta 5 milyon dolara kadar yükselebilirdi, ancak Al Ahly teklifi kesin bir şekilde reddetti."

Kulübün, güçlü sözleşme konumundan yararlanarak oyuncunun kalmasında ısrarcı olduğunu, zira İmam Aşur'un sözleşmesinin hâlâ iki sezon daha uzandığını açıkladı. Ve ekledi: "Al Ahly, İmam Aşur'a önemli bir oyuncu olduğu ve kendisine ihtiyaç duyduğu yönünde net bir mesaj verdi, oyuncu da bunu büyük ölçüde takdir etti."

Shobeir, İmam Aşur'un ailesinin, özellikle dil ve oradaki ortama uyum sağlamanın zorluğu nedeniyle başarılı olmayan önceki Danimarka Ligi tecrübesinin ardından, oyuncunun Mısır'da kalmasını tercih ettiğine dikkat çekti. Konunun hâlâ tartışma aşamasında olduğunu ancak sonuçlanmaya yaklaştığını vurguladı.

Al Ahly, dörtlünün sözleşme yenileme müzakerelerini yoğunlaştırıyor

Shobeir, Al Ahly yönetiminin, takımın öne çıkan dört oyuncusu İmam Aşur, Mustafa Shobeir, Mohamed Hany ve Yasser Ibrahim ile, takım kafilesinin önümüzdeki perşembe İspanya'ya gitmesinden önce sözleşme yenileme dosyalarını sonuçlandırmak amacıyla müzakerelerini yoğunlaştırdığını açıkladı.

Shobeir, olumlu olan hususun dört oyuncunun tamamının kulüple sözleşmelerini yenilemeye sıcak bakması olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Vizyon, Dünya Kupası öncesine kıyasla çok daha net hale geldi, çünkü müzakereler ciddi bir aşamaya girdi ve dörtlü Al Ahly'de birinci kategoride yer almaya başladı."

Şunu vurguladı: "Dörtlüden iki oyuncu, yenileme sözleşmelerini imzalamaya çok yaklaştı ve her şey bugün ya da yarın sonuçlanabilir, ancak zamanın darlığı bir zorluk teşkil ediyor, özellikle de takım kafilesinin 6-20 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya gidecek olması nedeniyle."

Shobeir, Al Ahly'den ayrılacakların durumunu netleştiriyor

Shobeir ayrıca Al Ahly'den ayrılmaya aday oyuncuların listesinden de bahsederek, Ahmed Eid, Mohamed Magdy Afsha, Ahmed Reda ve El Saaie'nin takımda kalmaya yaklaştığını, kalma oranlarının %90'ı aştığını vurguladı.

Buna karşılık, hazırlık dönemi boyunca sergilediği iyi seviyeye rağmen kulüp içinde Mohamed Sherif'in ayrılması yönünde bir niyet bulunduğuna işaret etti. Ayrıca Omar Kamal Abdel Wahed'in takımın hesaplarından çıktığını ve kendisine teşekkür edildiğini vurgulayarak, oyuncunun Al Ahly ile tecrübesinin başarılı olmadığına dikkat çekti.

Rıza Selim'in Fas'ın FAR Rabat ya da Mısır'ın El Masry Port Said kulüplerinden birine transfer olmaya yaklaştığını, Al Ahly'nin ise Mohamed El Dawy "Kristo" ile nihai bir uzlaşmaya varmak için çalıştığını ekledi.

Açıklamalarını, Mohamed Ali Ben Romdhane'nin artık Al Ahly'nin kadrosunun dışında kaldığını açıklayarak sonlandırdı ve Katar'ın Al Shamal kulübü başkanının, oyuncuyla anlaşmaya ilişkin tüm işlemlerin tamamlandığını, böylece resmen takıma katılmasının yolunun açıldığını duyurduğuna dikkat çekti.