Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi ilk turunun ilk haftasında yarın çarşamba günü Parc des Princes'te oynanacak maç öncesinde, Slovakya ekibi Slovan Bratislava'nın Fildişi Sahilli teknik direktörü Yaya Touré hakkında konuştu.

Paris ekibinin teknik direktörü, Touré'nin Slovan'ın başında teknik direktörlük kariyerinin başlangıcına ilişkin düşüncelerini paylaştı ve şöyle konuştu: "Barcelona'da oyuncuyken ben gençlik takımlarını, ardından ikinci takımı çalıştırıyordum. Üst düzey bir oyuncuydu. Ayrıca yardımcı antrenör olarak da tecrübe kazandı."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Slovan onun ilk deneyimi. Topa sahip olmayı seven bir takım gördüm. Barcelona ve Manchester City'deki tecrübesinden faydalanıyor."

Enrique şu soruyu sordu: "Aynı hücum eğilimini mi gösterecek yoksa daha çok savunmaya mı meyledecek, bunu yarın göreceğiz."

Ve sözlerine şöyle devam etti: "İşleri nasıl yöneteceğinizi bilmeniz gerekir. Deplasman maçları her zaman zordur. Kendi sahanızda oynadığınızda size yardımcı olabilecek unsurlar vardır. Ancak her maç karmaşıktır. Mümkün olduğunca baskı yapmalısınız."

Belirtmek gerekir ki Paris Saint-Germain, teknik direktörü Luis Enrique yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nin son iki edisyonunu kazanmıştı.

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