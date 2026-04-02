Avrupa milli takımı... "Opta", 2026 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin ediyor

2026 Dünya Kupası Finalleri'nin başlamasına sadece 70 gün kaldı; turnuva tarihinde ilk kez 48 milli takım yer alacak.

Eleme turlarını geçen takımların belli olmasının ardından, "Opta" şirketine ait süper bilgisayar tahminlerini açıkladı.

"Marca" gazetesi, Opta'nın bilgisayarının İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nı %15,83 oranla kazanacağını öngördüğünü bildirdi.

İspanya'nın ardından, üst üste üçüncü kez finale çıkma hedefiyle Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali %12,77 olan Fransa milli takımı geliyor.

İspanya ve Fransa'nın ardından İngiltere ve Arjantin geliyor; her ikisi de şampiyonluk şansının %10'undan fazlasına sahip.

İlk beşi, tarihinde ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için %6,92 oranla Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz milli takımı tamamlıyor.

Brezilya ve Almanya ise ilk beşin dışında, sırasıyla altıncı ve yedinci sırada yer aldı.

