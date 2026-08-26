Avrupa Futbol Ligleri Birliği Başkanı Claudius Schäfer, Gianni Infantino'nun "Uluslararası Futbol Federasyonu'nda (FIFA) geleceğinin olmadığı" görüşünde; aynı zamanda kurum içindeki yönetişim sisteminin reforme edilmesini ve başkanın yetki ve sorumluluklarının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Schäfer, bugün çarşamba günü "The Athletic" sitesinde yayımlanan bir röportajda, erkekler ve kadınlar için 53 önemli turnuvayı temsil eden Avrupa Futbol Ligleri Birliği'nin, Infantino'nun liderlik tarzından derin bir endişe duyduğunu söyledi.

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Schäfer şöyle konuştu: "Başkanlık görevine devam etmeye uygunluğunu sorguluyoruz. Burada İsviçre'de FIFA'ya yakın olmamızdan hareketle, başkanın nüfuzunun yıldan yıla arttığı görülüyor. (FIFA'da) etkilenecek olan ilgili taraflarla gerçek bir istişare yapılmadan büyük kararlar alınıyor."

"Gerçek bir skandal"

Infantino, kendisinden çekilmesini talep eden 3 kıtasal konfederasyondan artan bir baskıyla karşı karşıya; bunlar Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Asya Futbol Konfederasyonu ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF".

Schäfer şunları söyledi: "FIFA, İsviçre yasalarına tabi bir kuruluştur ve açık kuralları vardır. Başkan ve konsey üyeleri, görevlerini dikkat ve sorumlulukla yerine getirmek zorundadır. Bu, her şeyden önce hukuki bir meseledir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Konseye haber verilmeden dahi (ABD Başkanı Donald Trump'a) barış ödülü verilmesi gibi bu türden bir karar alındığında, bu benim açımdan bir yasa ihlali teşkil ediyor. Ardından Dünya Kupası sırasında (Folarin Balogun'a verilen) kırmızı kart meselesi geldi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçek bir skandaldı. Bir spor meselesine bu şekilde siyasi bir müdahaleyi hatırlamıyorum. Bu tür davranışlar, oyunun dürüstlüğü hakkında şüphe uyandırıyor. İşte bu yüzden Infantino'nun FIFA'da geleceğinin olmadığını söylüyorum."

Infantino'nun gelecek yıl dördüncü kez başkanlığa seçilmek için mücadele etmesi bekleniyor ve güçlü bir muhalefetle karşılaşacağı öngörülüyor; ancak Schäfer, FIFA başkanının rolünün yeniden tanımlanmasının ve kurum içindeki yönetişim mekanizmalarının reforme edilmesinin, koltuğu işgal eden kişiyi değiştirmekten çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Bizim için bu reformlar en yüksek önceliği temsil ediyor ve bunların ancak başka bir başkanın varlığıyla gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz."

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