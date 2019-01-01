Avrupa Ligi'nde sezonun oyuncusu Eden Hazard oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 2018/19 sezonunun en iyi oyuncusu Eden Hazard seçildi.

2019-2020 sezonu UEFA grup aşamaları kura çekimi, 'da gerçekleştiriliyor.

UEFA tarafından bu organizasyonda dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken 'Sezonun En İyi Oyuncusu' ödülü geçtiğimiz sezon forması giyen ve bu yaz 'e transfer olan Eden Hazard'ın oldu.

7 sezondur Chelsea formasını giyen 28 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Avrupa Ligi Kupası'yla kapatırken, bu kupayı 2013'te de kaldırmayı başarmıştı. Hazard'ın ayrıca iki Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor.

Eden Hazard, yedi yıllık Chelsea kariyerinde 405 resmi maça çıkarken 121 gol atıp 92 asist yaptı.