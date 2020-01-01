Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı!
Yorum()
depophotos
Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta 'hat-trick' yapan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.
Haftanın takımı ise şu isimlerden oluştu:
Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).
Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).
Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).
Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).