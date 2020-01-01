Avrupa Ligi

Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Yusuf Yazıcı!

Goal Türkiye
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Yusuf Yazici Lille 10232020
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Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Lille'in deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 mağlup ettiği maçta 'hat-trick' yapan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

Haftanın takımı ise şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

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Daha fazla takım

    Defans: James Tavernier (Rangers), David Luiz (Arsenal), Juan Foyth (Villarreal), Simen Jukleröd (Antwerp).

    Orta saha: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Takefusa Kubo (Villarreal).

    Forvet: Darwin Nunez (Benfica), Yusuf Yazıcı (Lille).

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