Avrupa Ligi'nde görev yapacak hakemler belli oldu

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA dördüncü hafta maçları öncesi karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş'a Litvanyalı hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü haftasında temsilcisi Braga ile 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçta Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika görev yapacak. Mazeika'nın yardımcılıklarını ise Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas üstlenecek.

İki takım arasındaki karşılaşma Braga Belediye Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak.

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'un maçını Bastien yönetecek

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 4. hafta maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Fransız hakemin yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Frederic Haquette yapacak.

Krasnodar Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka TSİ 20.55'te başlayacak.

maçında Scharer düdük çalacak

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda 'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçta İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Graz Liebenau Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj üstlenecek.

Halis Özkahya, maçına

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz'in Vitoria takımı ile İngiltere temsilcisi Arsenal arasında oynanacak maçı yönetecek. 6 Kasım Çarşamba günü Portekiz'in Guimaraes kentindeki D. Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman yapacak.