Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta, 12 grupta oynanan 24 maçla tamamlandı.

A Grubu'nda 'u 3-1 mağlup eden İtalyan ekibi ile B Grubu'nda Rapid Wien'i 4-1 yenen İngiltere temsilcisi grup liderliğini garantiledi.

C Grubu'nda oynanan maçlarda Çekya'nın Slavia Prag takımı, Hapoel Beer-Sheva'yı 3-0, Alman kulübü de Nice'i 3-2 yendi.

D Grubu mücadelelerinde İskoç ekibi , Standard Liege'i 3-2 ile geçerken, 'in takımı Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti.

Daha fazla takım

F Grubu'ndaki AZ Alkmaar- maçı 1-1, -Rijeka karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

UEFA 'nde son 32 turuna çıkan takımlar:



🇫🇷

🇮🇹

🇮🇹 Roma

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers

🇵🇹 Benfica

🇩🇪 B. Leverkusen

🇳🇱

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester

🇨🇿 Slavia Praga

🇪🇸 Granada

🇵🇹 Braga

🇪🇸

🇧🇪 Antwerp

🇭🇷 D. Zagreb

🇩🇪

🇷🇸 Kızılyıldız — mackolik (@mackolik) December 3, 2020

G Grubu'nda , Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.

karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.

I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup , Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, 6 puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

Toplu sonuçlar

A Grubu

Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 3-1

B Grubu

Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda): 3-1

Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien ( ): 4-1

C Grubu

Nice ( ) - Bayer Leverkusen ( ): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0

D Grubu

Rangers (İskoçya) - Standard Liege ( ): 3-2

Benfica (Portekiz) - Lech Poznan ( ): 4-0

E Grubu

Granada (İspanya) - PSV ( ): 0-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan): 2-1

F Grubu

AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya): 1-1

Real Sociedad (İspanya) - Rijeka ( ): 2-2

G Grubu

AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4

Zorya ( ) - Leicester City (İngiltere): 1-0

H Grubu

Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2

I Grubu

Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1

Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

J Grubu

LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3

Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

K Grubu

( ) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1

(Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

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L Grubu

Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2

Kızılyıldız ( ) - Hoffenheim (Almanya): 0-0