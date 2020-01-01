Avrupa Ligi

Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları

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Lacazette Arsenal 2020
Getty
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci hafta, 12 grupta oynanan 24 maçla tamamlandı.

A Grubu'nda Young Boys'u 3-1 mağlup eden İtalyan ekibi Roma ile B Grubu'nda Rapid Wien'i 4-1 yenen İngiltere temsilcisi Arsenal grup liderliğini garantiledi.

C Grubu'nda oynanan maçlarda Çekya'nın Slavia Prag takımı, Hapoel Beer-Sheva'yı 3-0, Alman kulübü Bayer Leverkusen de Nice'i 3-2 yendi.

D Grubu mücadelelerinde İskoç ekibi Rangers, Standard Liege'i 3-2 ile geçerken, Portekiz'in Benfica takımı Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti.

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    F Grubu'ndaki AZ Alkmaar-Napoli maçı 1-1, Real Sociedad-Rijeka karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

    G Grubu'nda Leicester City, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği karşılaşmada Zorya'ya 1-0 yenildi. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez sahaya çıkan Çağlar, 17. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    H Grubu'nda yer alan Lille, Burak Yılmaz'ın golleriyle Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti ve turu getirdi.

    Celtic karşısında 2-0 geriye düşen Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta rakibini 4-2 mağlup etti. İtalyan ekibi, grupta Lille'in ardından son 32'ye kalan ikinci takım oldu.

    I Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk ettiği İspanyol ekibi Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Villarreal bu galibiyetle lider olarak tur atlarken, 6 puanda kalan Sivasspor, son hafta deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

    Toplu sonuçlar

    A Grubu

    Cluj (Romanya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0

    Roma (İtalya) - Young Boys (İsviçre): 3-1

    B Grubu

    Molde (Norveç) - Dundalk (İrlanda): 3-1

    Arsenal (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

    C Grubu

    Nice (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-3

    Slavia Prag (Çekya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 3-0

    D Grubu

    Rangers (İskoçya) - Standard Liege (Belçika): 3-2

    Benfica (Portekiz) - Lech Poznan (Polonya): 4-0

    E Grubu

    Granada (İspanya) - PSV (Hollanda): 0-1

    Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PAOK (Yunanistan): 2-1

    F Grubu

    AZ Alkmaar (Hollanda) - Napoli (İtalya): 1-1

    Real Sociedad (İspanya) - Rijeka (Hırvatistan): 2-2

    G Grubu

    AEK (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 2-4

    Zorya (Ukrayna) - Leicester City (İngiltere): 1-0

    H Grubu

    Lille (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

    Milan (İtalya) - Celtic (İskoçya): 4-2

    I Grubu

    Demir Grup Sivasspor - Villarreal (İspanya): 0-1

    Karabağ (Azerbaycan) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-1

    J Grubu

    LASK (Avusturya) - Tottenham (İngiltere): 3-3

    Antwerp (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

    K Grubu

    CSKA Moskova (Rusya) - Wolfsberger (Avusturya): 0-1

    Feyenoord (Hollanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2

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    L Grubu

    Gent (Belçika) - Slovan Liberec (Slovakya): 1-2

    Kızılyıldız (Sırbistan) - Hoffenheim (Almanya): 0-0

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