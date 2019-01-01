Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi Wolfsberger'den
Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Gecenin sürprizine Başakşehir ile aynı grupta yer alan Wolfsberger imza attı.
Avusturya temsilcisi Mönchengladbach'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Başakşehir, gruptaki ikinci maçında Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Wolfsberger ise Roma'yı konuk edecek.
Braga deplasmanda kazandı
Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Braga da deplasmanda Wolverhampton'ı Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Braga gruptaki ikinci maçında Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ise Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde 22:00 seansında alınan toplu sonuçlar şöyle:
G Grubu
Porto 2-1 Young Boys
H Grubu
Ludogorets 5-1 CSKA Moskova
Espanyol 1-1 Ferencvaros
I Grubu
Wolfsburg 3-1 Oleksandria
Gent 3-2 St Etienne
J Grubu
Roma 4-0 Başakşehir
Mönchengladbach 0-4 Wolfsberger
K Grubu
Wolverhampton 0-1 Braga
Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş
L Grubu
Manchester United 1-0 Astana
Partizan 2-2 AZ Alkmaar