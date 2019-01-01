Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi Wolfsberger'den

Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Wolfsberger, deplasmanda Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti.

'nde ilk hafta maçları sona erdi. Gecenin sürprizine ile aynı grupta yer alan Wolfsberger imza attı.

temsilcisi 'ı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Başakşehir, gruptaki ikinci maçında Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Wolfsberger ise 'yı konuk edecek.

Braga deplasmanda kazandı

Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Braga da deplasmanda Wolverhampton'ı Ricardo Horta'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Braga gruptaki ikinci maçında Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Wolverhampton ise Beşiktaş ile İstanbul'da karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 22:00 seansında alınan toplu sonuçlar şöyle:

G Grubu

2-1

1-0

H Grubu

Ludogorets 5-1

1-1 Ferencvaros

I Grubu

3-1 Oleksandria

Gent 3-2 St Etienne

J Grubu

Roma 4-0 Başakşehir

Mönchengladbach 0-4 Wolfsberger

K Grubu

Wolverhampton 0-1 Braga

Slovan Bratislava 4-2 Beşiktaş

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L Grubu

1-0 Astana

Partizan 2-2 AZ Alkmaar