Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son sekize kalan takımlar arasından kura çekimi gerçekleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

AC Milan'ı eleyen Manchester United, La Liga ekibi Granada ile eşleşti. Bir diğer İngiliz temsilcisi Arsenal ise, Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek.

Ajax ile Roma eşleşirken, Tottenham'ı eleyip büyük bir sükse yapan Dinamo Zagreb ise Villarreal ile kozlarını paylaşacak.

Granada - Manchester United

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta Old Trafford'da AC Milan ile 1-1 berabere kalan Manchester United, deplasmanda İtalyan devini Paul Pogba'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Granada ise son 16 turunda Norveç temsilcisi Molde'yi geride bıraktı. La Liga ekibi, ilk maçı evinde 1-0 kazanırken deplasmanda rakibine 2-1 mağlup olmasına rağmen turu atlayan taraf oldu.

Arsenal - Slavia Prag

İngiltere Premier Lig'de ilk 4'e girme ihtimali pek olmayan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmayı hedefliyor. Mikel Arteta'nın ekibi son 16 turunda Olympiakos'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Evinde Yunan temsilcisine 1-0 yenilen Arsenal, buna rağmen çeyrek final vizesi almayı başardı.

Slavia Prag ise son 16 turunda Glasgow Rangers'ı geride bıraktı. Çekya temsilcisi, İskoçlarla evinde 1-1 berabere kalırken deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Ajax - Roma

Hollanda temilsici Ajax, çeyrek finale Young Boys'u eleyerek geldi. Rakibini deplasmanda evinde 3-0, deplasmanda da 2-0 mağlup eden Ajax, çeyrek final biletini rahat bir şekilde cebine koydu.

Roma ise Shakhtar Donetsk'i evinde 3-0, deplasmanda da 2-1 yendi ve çeyrek finale ulaştı.

Dinamo Zagreb - Villarreal

Avrupa Ligi son 16 turunun en büyük sürprizini Dinamo Zagreb yaptı. Hırvatistan ekibi, Tottenham'a deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen rakibini evinde uzatmalara giden maçta 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Rövanş mücadelesine, hat-trick yapan Mislav Orsic damga vurdu.

Villarreal ise son 16 turunda Dynamo Kiev'i geride bıraktı. Unai Emery'nin öğrencileri, Ukrayna temsilcisini iki maçta da 2-0'lık skorla devirerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Ligi'nde yarı finalde hangi takımlar karşılaşacak?

Manchester United - Granada eşleşmesinin galibi, Ajax - Roma eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Slavia Prag eşleşmesinden tur atlayacak takım ise yarı finalde Dinamo Zagreb - Villarresl eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 8 Nisan, rövanşları 15 Nisan'da oynanacak. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.