Avrupa Ligi şampiyonu ne kadar para kazanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belirlendi. Peki şampiyon kasasına ne kadar para koyacak?

UEFA sezon başında, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi, ve Süper Kupa organizasyonlarında 3.25 milyar euro dağıtılacağını açıklamıştı.

Toplam paranın ne kadarı kulüplere kalıyor?

3.25 milyar euronun, 295 milyonu organizasyonların düzenlenme masraflarına, 227,5 milyonu da UEFA’nın ödemelerine ayrılıyor. Kalan 2.73 milyar euronun %93,5’i kulüpler arasında paylaştırılıyor.

Avrupa Ligi kulüplerine dağıtılan miktar ne kadar?

Masraflar ve ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan 2.55 milyar euronun 510 milyon eurosu Avrupa Ligi’ne katılmayı başaran takımlara dağıtılıyor. Grup aşamasına kalan 48 takımın her birine 2.92 milyon euro veriliyor.

UEFA kulüpler sıralamasında üst sıralarda bulunmak da gelir kaynağı olarak kabul ediliyor.

Pazarlamaya ayrılan 168 milyon euro da turnuvaya katılan kulüplerin o sezondaki performanslarıyla orantılı olarak dağıtılıyor.

GELİR TÜRÜ GELİR MİKTARI Son 32'ye yükselme 500 bin euro Son 16'ya yükselme 1.1 milyon euro Çeyrek finale yükselme 1.5 milyon euro Yarı finale yükselme 2.4 milyon euro Finale yükselme 4.5 milyon euro Şampiyonluk 4 milyon euro Galibiyet başına 570 bin euro Beraberlik başına 190 bin euro

Avrupa Ligi şampiyonunun kasasına ne kadar para giriyor?

Avrupa Ligi şampiyonu, grup aşamasındaki performansından ve diğer kaynaklardan bağımsız olarak minimum 16,92 milyon euroyu kasasına koymayı başarıyor.