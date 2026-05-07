"Avrupa Ligi'nin Efendisi" Unai Emery yine başardı ve Aston Villa ile finale yükseldi

Aston Villa, Avrupa Ligi finaline yükseldi. Birmingham ekibi, geçen hafta oynanan ilk maçta 1-0 mağlup olmasına rağmen, Perşembe akşamı yarı finalin rövanş maçında Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup etti. Aston Villa, finalde SC Freiburg ile karşılaşacak.

Hollandalı oyuncular Marco Bizot, Ian Maatsen ve Lamare Bogarde'nin yedek kulübesinde yer aldığı Villa, kendi sahasında işini bitirmesi gerektiğini biliyordu. Premier League'den rakibi Forest ile geçen hafta oynanan ilk maç, Chris Wood'un penaltı golüyle 1-0 sona ermişti.

Perşembe akşamı, teknik direktör Unai Emery'nin takımı hemen inisiyatifi ele aldı. Bu, John McGinn'in serbest vuruşunu kıl payı kaçıran Ezri Konsa ve Stefan Ortega'nın kurtardığı Pau Torres için fırsatlar yarattı. Konuk takım adına Omari Hutchinson ise topu az farkla dışarı attı.

İlk yarının bitimine on dakika kala Villa nihayet gol orucunu bozdu. Emiliano Buendía'nın mükemmel hazırlık çalışması ve alçak ortasının ardından Ollie Watkins topu ağlara gönderdi: 1-0. Hemen ardından aynı İngiliz oyuncu bir şutla tekrar tehlikeli oldu, ancak bu kez Ortega kurtardı.

İkinci yarının başında Nikola Milenkovic, Torres'i yere indirerek rakibe yardım etti: Villa için penaltı. Buendía 2-0'ı kusursuz bir şekilde gole çevirdi ve takımını fiilen finale taşıdı.

Watkins daha sonra üçüncü golü atacak gibi göründü, ancak bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Wood, Forest adına büyük bir fırsatı kaçırdıktan sonra (Emiliano Martínez kurtardı), birkaç dakika içinde iki şutla 3-0 ve 4-0'ı kaydeden McGinn oldu.

Böylece, bu Avrupa Ligi sezonunda daha önce Feyenoord (0-2 galibiyet) ve Go Ahead Eagles (2-1 mağlubiyet) gibi takımlarla karşılaşan Villa, finale yükseldi. Final maçı 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Altıncı kez finale yükselen Emery, Avrupa Ligi'ni beşinci kez kazanma şansına sahip. Villa için ise bu, 1982'den bu yana ilk Avrupa finali olacak. O dönemki Avrupa Kupası I finali de 1-0'lık skorla Bayern Münih'i yenerek kazanılmıştı.