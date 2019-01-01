Avrupa Ligi maçları için Passolig gerekiyor mu? Avrupa Ligi maçlarında Passolig zorunlu mu?

Passolig hakkında en çok sorulan sorulardan biri Avrupa Ligi maçlarında gerekip gerekmediği...

Passolig, Türk futbolunda uygulanan elektronik bilet (e-bilet) sistemine verilen isimdir.

Passolig ile alakalı en çok merak edilen şeylerden biri de maçlarında geçerli olup olmadığı.

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Beşiktaş, ve 'un yer aldığı 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi'nde Passolig gerekiyor mu?

Passolig nedir?

6222 sayılı “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” uyarınca hayatımıza giren Passolig kart; stadyumlara girişi sağlayan ve kişiye özel bir sportif kimlik kartı olmanın yanı sıra, alışveriş ve ulaşım başta olmak üzere günlük hayatın birçok alanında kullanılabiliyor.



Maç bileti, banka kartı, kredi kartı, kulüp taraftar kartı, anlaşmalı şehirlerde ulaşım kartı ve mağaza indirim kartı, Passolig ile tek bir kart halinde kullanılabiliyor.

Avrupa Ligi için Passolig gerekiyor mu?

Evet, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına gidebilmek için de Passolig karta ihtiyacınız var. Passolig kartı olmayan taraftarlar, 'de oynanan Avrupa maçlarına giremiyorlar.