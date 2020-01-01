Avrupa Ligi

Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? (20 Şubat 2020)

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Getty
Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'nde de heyecan başlıyor. İşte haftanın programı...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Son 32 Turu ile yeniden başlıyor. Türkiye'yi bu turda sadece Başakşehir temsil edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri 20 Şubat perşembe günü Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda SPorting ile karşı karşıya gelecek.Bu mücadele saat 20:55'te başlayaca ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Saat Maç Yayıncı
20:55 Eintracht Frankfurt - Salzburg beIN CONNECT
20:55 Sporting CP - Başakşehir beIN SPORTS HD 1
20:55 Club Brugge - Manchester United beIN SPORTS MAX HD 1
20:55 Copenhagen - Celtic beIN CONNECT
20:55 CFR Cluj - Sevilla beIN CONNECT
20:55 Ludogorets Razgrad - Inter beIN SPORTS MAX HD 2
20:55 Shakhtar Donetsk - Benfica beIN CONNECT
20:55 Getafe - Ajax beIN SPORTS HD 2
23:00 AZ Alkmaar - LASK Linz beIN CONNECT
23:00 Olympiakos - Arsenal beIN SPORTS MAX HD 1
23:00 Roma - Gent beIN SPORTS HD 2
23:00 Wolfsburg - Malmö FF beIN CONNECT
23:00 APOEL Nicosia - Basel beIN CONNECT
23:00 Wolverhampton - Espanyol beIN CONNECT
23:00 Rangers - Sporting Braga beIN CONNECT
23:00 Bayer Leverkusen - Porto beIN SPORTS MAX HD 2



 

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