Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? (20 Şubat 2020)
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Getty
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Son 32 Turu ile yeniden başlıyor. Türkiye'yi bu turda sadece Başakşehir temsil edecek.
Okan Buruk'un öğrencileri 20 Şubat perşembe günü Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda SPorting ile karşı karşıya gelecek.Bu mücadele saat 20:55'te başlayaca ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
- Eintracht Frankfurt - Salzburg maçı hangi kanalda?
- Sporting CP - Başakşehir maçı hangi kanalda?
- Club Brugge - Manchester United maçı hangi kanalda?
- Copenhagen - Celtic maçı hangi kanalda?
- CFR Cluj - Sevilla maçı hangi kanalda?
- Ludogorets Razgrad - Inter maçı hangi kanalda?
- Shakhtar Donetsk - Benfica maçı hangi kanalda?
- Getafe - Ajax maçı hangi kanalda?
- AZ Alkmaar - LASK Linz maçı hangi kanalda?
- Olympiakos - Arsenal maçı hangi kanalda?
- Roma - Gent maçı hangi kanalda?
- Wolfsburg - Malmö FF maçı hangi kanalda?
- APOEL Nicosia - Basel maçı hangi kanalda?
- Wolverhampton - Espanyol maçı hangi kanalda?
- Rangers - Sporting Braga maçı hangi kanalda?
- Bayer Leverkusen - Porto maçı hangi kanalda?
|Saat
|Maç
|Yayıncı
|20:55
|Eintracht Frankfurt - Salzburg
|beIN CONNECT
|20:55
|Sporting CP - Başakşehir
|beIN SPORTS HD 1
|20:55
|Club Brugge - Manchester United
|beIN SPORTS MAX HD 1
|20:55
|Copenhagen - Celtic
|beIN CONNECT
|20:55
|CFR Cluj - Sevilla
|beIN CONNECT
|20:55
|Ludogorets Razgrad - Inter
|beIN SPORTS MAX HD 2
|20:55
|Shakhtar Donetsk - Benfica
|beIN CONNECT
|20:55
|Getafe - Ajax
|beIN SPORTS HD 2
|23:00
|AZ Alkmaar - LASK Linz
|beIN CONNECT
|23:00
|Olympiakos - Arsenal
|beIN SPORTS MAX HD 1
|23:00
|Roma - Gent
|beIN SPORTS HD 2
|23:00
|Wolfsburg - Malmö FF
|beIN CONNECT
|23:00
|APOEL Nicosia - Basel
|beIN CONNECT
|23:00
|Wolverhampton - Espanyol
|beIN CONNECT
|23:00
|Rangers - Sporting Braga
|beIN CONNECT
|23:00
|Bayer Leverkusen - Porto
|beIN SPORTS MAX HD 2