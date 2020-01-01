Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? (20 Şubat 2020)

Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'nde de heyecan başlıyor. İşte haftanın programı...

UEFA 'nde heyecan Son 32 Turu ile yeniden başlıyor. 'yi bu turda sadece temsil edecek.

Okan Buruk'un öğrencileri 20 Şubat perşembe günü Son 32 Turu ilk maçında deplasmanda SPorting ile karşı karşıya gelecek.Bu mücadele saat 20:55'te başlayaca ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.





