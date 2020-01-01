Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? (11 Mart 2020)
Yorum()
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları 12 Mart Perşembe günü, rövanş maçları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.
Temsilcimiz Başakşehir, bu turda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Danimarka'da oynanacak rövanş maçında ise korona virüs önlemi nedeniyle seyirci alınmayacak.
Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri ve televizyon yayıncıları:
|20:55
|LASK Linz
|-
|Manchester United
|beIN SPORTS MAX HD 1
|20:55
|Başakşehir
|-
|Kopenhag
|beIN SPORTS HD 1
|20:55
|Sevilla
|-
|Roma
|20:55
|Eintracht Frankfurt
|-
|Basel
|beIN SPORTS MAX HD 2
|23:00
|Rangers
|-
|Bayer Leverkusen
|beIN SPORTS MAX HD 1
|23:00
|Olympiakos
|-
|Wolverhampton
|beIN SPORTS MAX HD 2
|23:00
|Wolfsburg
|-
|Shakhtar Donetsk
|beIN CONNECT
|23:00
|Inter
|-
|Getafe
|beIN SPORTS HD 2