Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? (11 Mart 2020)

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları 12 Mart perşembe günü oynanacak.

UEFA 'nde Son 16 Turu ilk maçları 12 Mart Perşembe günü, rövanş maçları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Temsilcimiz , bu turda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maç 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. 'da oynanacak rövanş maçında ise korona virüs önlemi nedeniyle seyirci alınmayacak.

Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri ve televizyon yayıncıları:

20:55 LASK Linz - beIN SPORTS MAX HD 1 20:55 Başakşehir - Kopenhag beIN SPORTS HD 1 20:55 - 20:55 - beIN SPORTS MAX HD 2 23:00 - beIN SPORTS MAX HD 1 23:00 Olympiakos - Wolverhampton beIN SPORTS MAX HD 2 23:00 - beIN CONNECT 23:00 - beIN SPORTS HD 2



