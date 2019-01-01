Avrupa Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda?
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Vedat Yangın
Avrupa Ligi'nde kura zamanı.
Avrupa'nın iki numaralı kulüp organizasyonunda ise son 32 turu eşleşmeleri 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimi sonunda belli olacak.
Kuraya Türkiye'yi temsilen katılacak tek takım Başakşehir. Avrupa Ligi'nde grubundan lider çıkan Başakşehir, son 32 turu kurasına seribaşı olarak katılacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri kimler?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda kendi grubundan ikinci çıkan Roma haricindeki tüm seribaşı olmayan ekiplerle eşleşebilir.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri şunlar:
- APOEL
- AZ Alkmaar
- Bayer Leverkusen
- Cluj
- Club Brugge
- Kopenhag
- Eintracht Frankfurt
- Getafe
- Ludogorets
- Olympiakos
- Rangers
- Shakhtar Donetsk
- Sporting Lizbon
- Wolfsburg
- Wolverhampton
Son 32 turunda ilk maçı deplasmanda oynayacak seribaşı takımlar ise şunlar:
- BAŞAKŞEHİR
- Ajax
- Arsenal
- Basel
- Benfica
- Braga
- Celtic
- Espanyol
- Gent
- Inter
- LASK
- Malmö
- Manchester United
- Porto
- Salzburg
- Sevilla
UEFA Avrupa Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi 16 Aralık Pazartesi günü TSİ 15:00'te başlayacak.
Kura çekimi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.