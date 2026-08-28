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Çeviri:

Avrupa Ligi kurası Celtic ve Heitham Hassan'ı Marsilya, Benfica ve Celta Vigo ile karşı karşıya getirdi

H. Hassan
Celtic
Ligi Europa
Champions League Qualification
Mısır

Celtic'in Avrupa Ligi kura sonuçlarını öğrenin

Şampiyonlar Ligi kurasının yaşandığı çılgın bir gecenin ardından Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), bugün cuma günü Avrupa Ligi lig aşaması kurasını çekerek ortamı yeniden hareketlendirdi.

Kura, bu sezonki edisyonun kolay eşleşmelere yol vermeyeceğini teyit etti; kıtanın büyüklerini erken karşılaşmalara sürükleyerek daha ilk haftadan şampiyonluk mücadelesinin çehresini çizecek eşleşmeler ortaya çıkardı.

Mısırlı yıldız sahnede

Her zamanki gibi Mısır'ın izi Avrupa arenasından eksik olmadı. Gözler, mevcut yaz transfer döneminde İskoç ekibi Celtic'e transfer olan ve İskoç devinin formasıyla ilk kıtasal tecrübelerini yaşamaya hazırlanan genç Mısırlı yıldız Heytham Hasan'a çevrilecek.

Kura, Celtic açısından zorlu ve heyecan verici bir yol çizdi. Takım, farklı futbol okullarına mensup ekiplere karşı sekiz maça çıkacak. Rakipler şu şekilde belirlendi: Olympique Marsilya, Benfica, Ferencváros, Union Saint-Gilloise, Celta Vigo, Omonia, Beşiktaş ve Torino.

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Marsilya, Benfica ve Beşiktaş gibi devlerin Avrupa tecrübesiyle sürpriz peşindeki hırslı takımların hevesini bir araya getiren dolu dolu bir program, Heytham Hasan ve arkadaşlarını rekabet edebilme kapasitelerini kanıtlamak ve elemelere yükselme biletini kapmak için gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

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