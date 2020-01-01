Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçları öncesi grup aşamaları kura çekimine dair bilmeniz gerekenler burada...

UEFA 'nde play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından grup aşamalarında mücadele edecek tüm takımlar belli olacak.

Bilindiği üzere temsilcilerimizden Demir Grup , geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamalarına doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşmalarına kalma iddiasını sürdüren diğer temsilcimiz ise, play-off turunda ile karşı karşıya gelecek.

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UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları kura çekimi, 2 Ekim Cuma günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi grup aşamaları kura çekimi formatı

48 takımın mücadele edeceği grup aşamalarında takımlar 4'erli olarak 12 grupa ayrılacak.

Kura çekiminde takımlar UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki puanlarına göre 4 torbaya ayrılacak ve aynı ülke takımları aynı grupta yer alamayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor kaçıncı torbada? Muhtemel rakipleri kimler?

Grup aşamaları kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Demir Grup Sivasspor, 1., 2. ve 3. torba takımlarıyla eşleşecek.

Demir Grup Sivasspor'un muhtemel rakipleri, play-off turu maçlarının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray kaçıncı torbada? Muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray, İskoç temsilcisi Rangers'ı elemesi halinde grup aşamalarına katılmaya hak kazanacak.

Bu durumda grup aşamaları kura çekimine 2. torbadan katılması kesin olan sarı-kırmızılı takım 1., 3. ve 4. torba takımlarıya eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar

Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına katılmaya hak kazanan takımlar UEFA Kulüpler Sıralaması'ndaki sıralarına göre şöyle: