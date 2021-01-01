Avrupa Ligi finalinde 22 oyuncu penaltı attı, kazanan Villarreal oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İspanyol temsilcisi Villarreal oldu. Penaltılara kalan karşılaşma nefes kesti.

UEFA Avrupa Ligi'nde kazanan, Manchester United 'ı penaltılar sonunda deviren Villarreal oldu.

Polonya'nın Gdnask şehrinde oynanan finalin normal süresi 1-1 sona erdi. Villarreal karşılaşmanın ilk yarısını Gerard Moreno'nun 29. dakikada attığı golle önde kapadı.

Manchester United'ın golü ise 55. dakikada Edinson Cavani 'den geldi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, kazananı penaltı atışları belirledi.

Her iki takımın da sahadaki 10'ar oyuncusu penaltı atışlarında hata yapmayınca son sözü kaleciler söyledi.

Villarreal kalecisi Geronimo Rulli topu filelerle buluşturdu ama İspanyol kaleci David de Gea penaltıyı kaçırınca kupayı ülkesine yollamış oldu.

Villarreal yenilmeden Şampiyonlar Ligi'ne

Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası finali oynayan Villarreal, sezon boyunca yenilgi yaşamadı.

Sivasspor, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ'ın bulunduğu grupta yola başlayan 'Sarı Denizaltılar' grup aşamasında sadece bir maçta berabere kaldı, diğer müsabakalarını kazandı.

Son 32 turunda Salzburg'u, son 16'da Dinamo Kiev ve çeyrek finalde Dinamo Zagreb'i ikişer kez yenen Villarreal, yarı finalde Arsenal'i kendi sahasında yendi, Londra'da berabere kaldı ve finalin yolunu tuttu.

Finalde Manchester United'ı mağlup eden Villarreal, Şampiyonlar Ligi 'ne katılma hakkını da elde etti. İspanyol ekibi finali kaybetseydi, önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde yer alacaktı.

Süper Lig takımlarına yaramadı

Villarreal'in şampiyonluğu Beşiktaş ve Galatasaray'a yaramadı.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü torbadan katılması için ön eleme turlarında oynanan maçlar önem kazanacak. İstenen sonuçlar çıkmazsa siyah-beyazlılar dördüncü kategoride yer alacak.

Galatasaray ise Polonya'da çıkan sonucunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin muhtemel rakipleri arasında Celtic, Sparta Prag ve PSV yer alıyor.

Eşitlik bozulmadı

Villarreal ve Manchester United arasında daha önce oynanan dört maç da 0-0 sona ermişti. Bu sefer 90 dakika 1-1 bitti. Goller geldi ama eşitlik yine bozulmadı. 120 dakika sonunda da beraberlik çıkınca penaltı atışlarına geçildi.

İspanyol üstünlüğü

Avrupa Ligi 'nde İspanyol ekiplerinin üstünlüğü devam ediyor. 18. kez final oynayan İspanyollar, kupayı da 13. kez ülkelerine getirmiş oldu.

La Liga temsilcileri son 18 sezonda 11. kez kupayı kazanandı. Villarreal 'in teknik direktörü Unai Emery ise dördüncü kez bu sevinci yaşadı.