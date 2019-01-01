Avrupa Ligi eleme turları ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor turnuvaya kaçıncı turdan katılıyor? (2019-2020)

Türkiye'yi 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor temsil edecek.

'de sezonun sona ermesiyle birlikte 'ne katılacak takımlar da belli oldu. 'yi Beşiktaş, ve 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde temsil edecek. İşte temsilcilerimizin turnuvaya dahil olacağı tur ve katılım tarihleri...

Beşiktaş kaçıncı turda Avrupa Ligi'ne başlayacak?

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne eleme turu oynamadan katılabilecek. Siyah - beyazlıların gruptaki ilk maçı ise 19 Eylül 2019 Perşembe günü oynanacak.

Trabzonspor kaçıncı turda Avrupa Ligi'ne başlayacak?

Ligi dördüncü sırada bitiren Trabzonspor Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan dahil olacak. Bordo mavililerin gruplara kalabilmesi için önce bu turu geçmesi, ardından da playoff turunda eşeleşeceği takımı elemesi gerekiyor.

Trabzonspor'un ilk 3. eleme turundaki ilk maçını 8 Ağustos 2019'de yapacak. Eğer bordo mavililer bu turu geçerse ilk playoff maçına da 22 Ağustos 2019'da çıkacak.

Yeni Malatyaspor kaçıncı turda Avrupa Ligi'ne başlayacak?

Türkiye Kupası'nı 'ın kazanması nedeniyle ligde beşinci olarak Avrupa Ligi'ne kalan Yeni Malatyaspor 2. eleme turuyla turnuvaya dahil olacak. Ligi erken açmak zorunda kalacak olan sarı siyahlı ekip 25 Temmuz 2019'da ilk maçına çıkacak.

Avrupa Ligi turların takvimi ise şöyle;