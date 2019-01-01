Avrupa Ligi açık kanalda mı? Avrupa Ligi'nde şifresiz maç var mı?

fradi.hu

19 Eylül'de başlayacak olan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi maçları açık kanaldan yayınlanacak mı?