Avrupa Ligi açık kanalda mı? Avrupa Ligi'nde şifresiz maç var mı?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunun grup maçları, 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
C Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. J Grubu'nda Başakşehir, Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise K Grubu'nda Sloven Bratislava ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Avrupa Ligi açık kanalda mı?
Digitürk'ün sahibi Media Group, geçtiğimiz sezon UEFA ile 3 yıllığına anlaşma sağlayarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın almıştı.
Digitürk, dilediği takdirde TRT veya başka bir şifresiz kanalla anlaşıp haftada 1 maçı şifresiz olarak izleyicilere sunma hakkını elinde bulunduruyor. Ancak Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanacak grup maçları, beIN Sports kanallarından ve dijital platformlarından yayınlanacak.
19 Eylül'de beIN Sports'tan yayınlanacak olan Avrupa Ligi maçları şöyle:
19:55 | Karabağ - Sevilla | beIN Connect
19:55 | Getafe - Trabzonspor | beIN Sports 1
19:55 | Basel - Krasnodar | beIN Sports 2
19:55 | PSV Eindhoven - Sporting Lizbon | beIN Sports Max 2
19:55 | Cluj - Lazio | beIN Connect
19:55 | Eintracht Frankfurt - Arsenal | beIN Sports Max 1
22:00 | Rangers - Feyenoord | beIN Connect
22:00 | Mönchengladbach - Wolfsberger | beIN Connect
22:00 | Roma - Başakşehir | beIN Sports 2
22:00 | Wolverhampton - Braga | beIN Sports Max 1
22:00 | Sloven Bratislava - Beşiktaş | beIN Sports 1
22:00 | Manchesster United - Astana | beIN Sports Max 2