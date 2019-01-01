Avrupa Ligi

Avrupa Ligi açık kanalda mı? Avrupa Ligi'nde şifresiz maç var mı?

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fradi.hu
19 Eylül'de başlayacak olan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi maçları açık kanaldan yayınlanacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunun grup maçları, 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

C Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Getafe ile karşılaşacak. J Grubu'nda Başakşehir, Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise K Grubu'nda Sloven Bratislava ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi açık kanalda mı?

Digitürk'ün sahibi Media Group, geçtiğimiz sezon UEFA ile 3 yıllığına anlaşma sağlayarak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın haklarını satın almıştı.

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Digitürk, dilediği takdirde TRT veya başka bir şifresiz kanalla anlaşıp haftada 1 maçı şifresiz olarak izleyicilere sunma hakkını elinde bulunduruyor. Ancak Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanacak grup maçları, beIN Sports kanallarından ve dijital platformlarından yayınlanacak.

19 Eylül'de beIN Sports'tan yayınlanacak olan Avrupa Ligi maçları şöyle:

19:55 | Karabağ - Sevilla | beIN Connect

19:55 | Getafe - Trabzonspor | beIN Sports 1

19:55 | Basel - Krasnodar | beIN Sports 2

19:55 | PSV Eindhoven - Sporting Lizbon | beIN Sports Max 2

19:55 | Cluj - Lazio | beIN Connect

19:55 | Eintracht Frankfurt - ArsenalbeIN Sports Max 1

22:00 | Rangers - FeyenoordbeIN Connect

22:00 | Mönchengladbach - Wolfsberger | beIN Connect

22:00 | Roma - Başakşehir | beIN Sports 2

Haberin devamı aşağıda

22:00 | Wolverhampton - Braga | beIN Sports Max 1  

22:00 | Sloven Bratislava - Beşiktaş | beIN Sports 1

22:00 | Manchesster United - Astana | beIN Sports Max 2

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