Avrupa Kupaları canavarı Romelu Lukaku
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Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ederken sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç İtalyan ekibini üzdü ancak Romelu Lukaku golleriyle maça damga vurmayı başardı.
Lacivert-siyahlı takımın attığı iki gole de imza atan Lukaku, takımının son 9 Avrupa Kupası 9 karşılaşmasında fileleri sarsmayı bildi.
Son 9 maçta 6 Avrupa Ligi 3 de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Inter, takım halinde 21 kez fileleri sarstı. Belçikalı golcü bu periyotta 12 gol atarken 4 kez de asist yaparak 16 gol katkısı verdi.
Romelu Lukaku'nun son 9 Avrupa Kupası performansı;
|Organizasyon
|Rakip
|Gol
|Asist
|Şampiyonlar Ligi
|Slavia Prag
|1
|2
|Şampiyonlar Ligi
|Barcelona
|1
|-
|Avrupa Ligi
|Ludogorets
|1
|1
|Avrupa Ligi
|Ludogorets
|1
|-
|Avrupa Ligi
|Getafe
|1
|-
|Avrupa Ligi
|Bayer Leverkusen
|1
|-
|Avrupa Ligi
|Shakhtar Donetsk
|2
|1
|Avrupa Ligi
|Sevilla
|2
|-
|Şampiyonlar Ligi
|Mönchengladbach
|2
|-