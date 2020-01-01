Avrupa Kupaları canavarı Romelu Lukaku

Inter'in yıldızı çıktığı son 9 Avrupa Kupası maçında 16 kez gole katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nde , Borussia 'ı konuk ederken sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç İtalyan ekibini üzdü ancak Romelu Lukaku golleriyle maça damga vurmayı başardı.

Lacivert-siyahlı takımın attığı iki gole de imza atan Lukaku, takımının son 9 Avrupa Kupası 9 karşılaşmasında fileleri sarsmayı bildi.

Son 9 maçta 6 3 de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Inter, takım halinde 21 kez fileleri sarstı. Belçikalı golcü bu periyotta 12 gol atarken 4 kez de asist yaparak 16 gol katkısı verdi.

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Romelu Lukaku'nun son 9 Avrupa Kupası performansı;