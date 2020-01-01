Internazionale

Avrupa Kupaları canavarı Romelu Lukaku

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Romelu Lukaku Inter 2020-21
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Inter'in yıldızı çıktığı son 9 Avrupa Kupası maçında 16 kez gole katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Borussia Mönchengladbach'ı konuk ederken sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç İtalyan ekibini üzdü ancak Romelu Lukaku golleriyle maça damga vurmayı başardı.

Lacivert-siyahlı takımın attığı iki gole de imza atan Lukaku, takımının son 9 Avrupa Kupası 9 karşılaşmasında fileleri sarsmayı bildi.

Son 9 maçta 6 Avrupa Ligi 3 de Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Inter, takım halinde 21 kez fileleri sarstı. Belçikalı golcü bu periyotta 12 gol atarken 4 kez de asist yaparak 16 gol katkısı verdi.

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    Romelu Lukaku'nun son 9 Avrupa Kupası performansı;

    Organizasyon Rakip Gol Asist
    Şampiyonlar Ligi Slavia Prag 1 2
    Şampiyonlar Ligi Barcelona 1 -
    Avrupa Ligi Ludogorets 1 1
    Avrupa Ligi Ludogorets 1 -
    Avrupa Ligi Getafe 1 -
    Avrupa Ligi Bayer Leverkusen 1 -
    Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk 2 1
    Avrupa Ligi Sevilla 2 -
    Şampiyonlar Ligi Mönchengladbach 2 -

     

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