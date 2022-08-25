Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da toplanıyor; 10 büyük kulübe ceza kapıda

Yönetim kurulu üyeleri arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanından 240'tan fazla kulübü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) yönetim kurulu, 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da toplanacak.

Sezonun ilk toplantısına, Avrupa Süper Ligi'nin neden olduğu olaylar sonucunda 18 ay önce derneğin başkanlığına seçilen ECA başkanı Nasser Al-Khelaïfi başkanlık edecek.

Toplantıda tartışılacak konular arasında UEFA kurtarma fonu, FIFA ve uluslararası maç takvimi, UEFA/ECA ortak girişimi ve ticari konular dahil olmak üzere paydaşları ilgilendiren birçok başlık yer alıyor.

UEFA dosyaları

Ayrıca, ECA Ukrayna yardım fonu ve üye kulüplerin Ukraynalı mültecilere verdiği destek hakkında da görüşecekler. 2021/22 mali hesaplarının ve 2022/23 bütçesinin onaylanması da masada olacak.

MARCA'nın haberine göre; ECA, Al-Khelaifi'nin Paris Saint-Germain'i de dahil olmak üzere, Finansal Fair Play'e uymayan 10 kulüp hakkında UEFA tarafından açılan soruşturmaları değerlendirecek.

Real Madrid, Barcelona ve Juventus, Avrupa Süper Ligi'ni kurduktan sonra ECA'ya üye değil.