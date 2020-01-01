Avrupa kulüplerinin hoşuna gitmeyen karar

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın düzenleneceği tarihleri değiştirdi.

11 Haziran - 9 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın 9 Ocak - 6 Şubat aylarında oynanmasına karar verildi.

Kamerun'da gerçekleşecek organizasyonun yeni tarihleri Avrupa'daki futbol sezonunun gidişatını etkileyebilir.

Bu kararın ardından 2021 Afrika Uluslar Kupası ile 2021 yılının Haziran ayında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın aynı dönemde oynanmasının önüne geçildi.

CAF Genel Sekreteri Tony Baffoe yaptığı açıklamada "Kamerun Futbol Federasyonu yetkilileri, ülkedeki iklim şartları nedeniyle böyle bir talepte bulundu. Bütün istekleri, argümanları ve verileri değerlendirdikten sonra komite olarak bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.

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Özellikle Premier Lig'de mücadele eden (Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita), (Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe) ve (Riyad Mahrez) gibi kulüplerin bu kararın ardından gelecek sene turnuva boyunca Afrikalı oyuncularından faydalanamayacak.

Öte yandan 'da Achraf Hakimi, 'ta ise Andre Onana gibi önemli isimlerin takımlarını yalnız bırakma ihtimali ortaya çıktı.

Süper Lig'de ise gelecek sezon takımlarında kaldıkları takdirde Mohamed Elneny (Beşiktaş), Abdoulay Diaby (Beşiktaş), Simon Falette ( ), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Victor Moses (Fenerbahçe), Younes Belhanda ( ), Sofiane Feghouli (Galatasaray), Christian Luyindama (Galatasaray), Henry Onyekuru (Galatasaray), Jesse Sekidika (Galatasaray), Badou Ndiaye ( ), Anthony Nwakaeme (Trabzonspor), Caleb Ekuban (Trabzonspor) Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edebilir.