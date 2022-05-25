Avrupa Konferans Ligi şampiyonu ne kadar kazanacak? Para ödülünün dağılımı tam olarak nasıl?
Avrupa Konferans Ligi, UEFA'nın 2021-22'deki programına eklendi ve Avrupa futbolunun yönetim organı, mümkün olduğu kadar çok takıma kıtasal bir aşamada oynama fırsatı sunmaya istekli görünüyor.
Şampiyonlar Ligi rekabeti, Avrupa Ligi'ni yakından takip ederek gündeme hakim olmak mümkün, ancak üçüncü bir turnuvanın tanıtımı ve başka bir büyük kupa mücadelesi, dışarıda kalacak takımlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Kupa kazanmanın dışında, katılanlar için teşvikler nelerdir ve kazanan için başarının değeri ne kadardır? GOAL bir göz atıyor…
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Avrupa Konferans Ligi kazananları ne kadar para ödülü alıyor?
Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kalifikasyonu, bu noktaya ulaşan 32 takım için 2,94 milyon € (2,5 milyon £ / 3,2 milyon $) değerindedir ve kupa mücadelesi, çeşitli play-off maçlarıyla başlıyor.
Mücadelede, eleme turu play-off'larına geçmeden önce sonuçlara göre bonuslar ekleniyor.
Çeyrek finale ulaşan herhangi bir takım 1 milyon € (853 bin £/1.1 milyon $) daha kazanır ve bu rakam, ikinci olan ekibe 3 milyon € (2,6 milyon £ / 3,2 milyon $) gelir sağlarken kupayı kazanan takım ise 5 milyon € (4,3 milyon £/ 5,4 milyon $) toplama imkanı elde ediyor.
2021-22 sezonunda Chelsea, Real Madrid ve Manchester United’ın eski patronu Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma, ilk Avrupa Konferans Ligi finalinde Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak.
Bu maç, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran kentindeki Arena Kombetare'de oynanacak ve TSİ 22.00’de başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi para ödülünün tam dağılımı:
Lig aşaması
Para kazancı
İlk eleme turu
€150,000
İkinci eleme turu
€350,000
Üçüncü eleme turu
€550,000
Play-off turu
€750,000
Grup aşaması
€2.94m
Grup aşamasındaki galibiyet
€500,000
Grup aşamasındaki beraberlik
€166,000
Grupta birincilik
€650,000
Grupta ikincilik
€325,000
Eleme turu play-off'ları
€300,000
Son 16
€600,000
Çeyrek final
€1m
Yarı final
€2m
İkinci
€3m
Şampiyon
€5m
Avrupa Konferans Ligi kazananı Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanır mı?
Avrupa Konferansı'nda yarışanlar prestijli bir ödüle sahip olurken ekonomik olarak da kasalarını doldurmanın yanı sıra başka avantajlara da sahip.
Kupayı kazanan ekip, kendi liginde Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek bir başarı elde edemezse bir sonraki sezon Avrupa Ligi'ne katılmayı garantiler.
2021-22’de Roma, Serie A’da altıncı sırada yer alırken Feyenoord ise Eredivisie’yi üçüncü bitirmeyi başardı ve bir sonraki sezon için UEFA Avrupa Ligi’nde yer almaya hak kazandı.
Durum böyleyken UEFA, Avrupa futbolunda Rus kulüplerinin olmamasıyla birlikte, şu anda eleme noktalarında dağılımın nasıl yapılacağına henüz karar vermedi.
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