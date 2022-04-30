Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman? Hangi kanalda? Tarih, maç saati, biletler, takımlar
Avrupa'nın yeni turnuvası Konferans Ligi'nde kupa yolculuğu sona yaklaşıyor. Finalistlerin belli olmasıyla gelecek ay gözler Arnavutluk'a çevrilecek.
184 takımın mücadele ettiği turnuvada takım sayısı yakında ikiye inecek. Peki 2022 Avrupa Konferans Ligi finalinde hangi takımlar yer alacak?
GOAL sizi tarih, saat, bilet ve yayın bilgileri gibi merak ettiğiniz detaylarla buluşturuyor.
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2021-22 Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman?
Maç
Tarih
Saat
Avrupa Konferans Ligi finali
25 Mayıs 2022
22.00
2022 Avrupa Konferans Ligi finali will 25 Mayıs Çarşamba, 2022 tarihinde oynanacak.
Maç TSİ 22.00'de başlayacak.
Avrupa Konferans Ligi finalinde hangi takımlar yer alacak?
2021-22 Avrupa Konferans Ligi finali Leicester-Roma ve Feyenoord-Marsilya eşleşmelerinin galipleri arasında oynanacak.
Finalistler 5 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından netleşecek.
Avrupa Konferans Ligi finali hangi kanalda? Nasıl izleyebilirim?
Türkiye'deki futbolseverler Avrupa Konferans Ligi finalini EXXEN platformu üzerinden izleyebilecek.
Avrupa Konferans Ligi finali biletlerini nasıl alabilirim? Bilet fiyatları
2022 Avrupa Konferans Ligi finalinin biletleri Mayıs ayı başında UEFA'nın resmi sitesinde satışa çıkacak.
Avrupa Konferans Ligi finali nerede oynanacak?
2022 Avrupa Konferans Ligi finaline Arnavutluk'un Tiran şehrindeki Arena Kombetare ev sahipliği yapacak.
Arnavutluk'un başkentinde eski ulusal stat olan Qemal Stafa Stadyumu'nun yerine inşa edilen Arena Kombetare 21,690 kapasiteye sahip.
Kasım 2019'da açılan stat, Euro 2020 elemelerindeki Arnavutluk-Fransa maçına ev sahipliği yapmıştı.