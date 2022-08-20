Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşaması kurası: Tarih, saat, takımlar, sıralama ve nasıl izlenir

GOAL, yaklaşmakta olan Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşaması kurası hakkında bilmeniz gereken her şeye sahip

Avrupa Konferans Ligi, 2021-22 sezonunda başarılı bir çıkış yaptıktan sonra ikinci senesi için geri dönecek.

Geçen sezon tanıtılan yeni turnuva, Roma'nın kupayı almak için Feyenoord'u yendiği Arnavutluk'ta final yaptı.

Bu sezon tüm kıta müsabakalarında olduğu gibi, Avrupa Konferans Ligi tarihleri ​​de kasım ayında başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası için uyarlanacak.

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşamasının ilk maç günü Eelül ayında, turnuva finali ise mart ayında oynanacak. Ancak maçlar başlamadan önce kulüpler, grup aşamasındaki rakiplerini ağustos ayında yapılacak bir kura çekiminde öğrenecek.

GOAL, 2022-23 sezonu için Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimi hakkında bilmeniz gereken her şeye sahip.

Avrupa Konferans Ligi 22-23 grup kura çekimi ne zaman?

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi 26 Ağustos 2022 Cuma günü yapılacak.

Grup aşaması çekilişi İstanbul'da, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Takımlar grup aşamasındaki rakiplerini kura çekiminin ardından tanıyacak.

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Avrupa Konferans Ligi 22-23 grup aşamasında hangi takımlar yer alıyor?

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşamasında toplam 32 futbol takımı yer alacak. Grup aşaması çekilişine katılan takımların tam listesi sadece 25 Ağustos 2022'de onaylanacak.

Kura çekimine katılan 32 takımdan 22'si Avrupa Konferans Ligi play-off'larının galibi olacak. Kalan 10 takım ise Avrupa Ligi play-off'larından gelecek.

Elemeleri geçen takımlar, sezon başında belirlenen kulüp katsayısına göre her biri 8 takım içeren dört torbaya ayrılacak. Çekilişin onaylanan katılımcıları ve torbalardaki son düzenlemeleri ancak çekilişten önce bilinebilecek.

Torba 1 Torba 2 Torba 3 Pot 4 Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil Belli değil

Avrupa Konferans Ligi 22-23 grup aşaması ne zaman başlıyor?

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşaması 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak maçlarla başlıyor.

Grup aşamasında toplam altı maç günü olacak ve son grup maç günü 3 Kasım 2022'ye denk gelecek.

Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimini nasıl izleyebilirim?

Avrupa Konferans Ligi 2022-23 grup aşaması kura çekimi UEFA resmî web sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

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