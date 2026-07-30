Avrupa Komisyonu, FIFA'nın önerisiyle çıkan tartışmanın ardından harekete geçti

Avrupa Komisyonu bugün perşembe günü, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun turnuvalarını yönetmek amacıyla dış yatırım çekmeye yönelik son teklifini izlediğini ve takip ettiğini açıkladı.

FIFA'nın, Dünya Kupası'nın ticari haklarının bir bölümünü, ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresiyle bağlantılı özel yatırım fonlarına satma planının ortaya çıkmasının ardından tartışmalar son dönemde tırmandı.

FIFA'nın planı, Dünya Kupası ile diğer büyük turnuvaları yönetmek üzere kendisine bağlı 20 milyar dolar değerinde bir yapı kurmak ve bu yapının hisselerinin yüzde 20'ye varan bir bölümünü özel sektör yatırımcılarına sunmak etrafında şekilleniyor.

Reuters ajansı, Avrupa Komisyonu sözcüsünün açıklamasını yayımladı; sözcü, FIFA'nın teklifini yakından izlediklerini vurguladı.

Resmi sözcü, Avrupa Komisyonu'nun, FIFA'nın planına ilişkin kendisine ulaşabilecek her türlü şikâyeti, gözden geçirmek ve yürürlükteki yasalara uygunluğunu teyit etmek amacıyla değerlendireceğini belirtti.

Avrupa Birliği'nin FIFA'nın teklifini kesin bir şekilde reddettiğini açıkladığı, Asya Futbol Konfederasyonu'nun ise plana çekince koyarak karar alınmadan önce istişarelerin yapılması gerektiğini talep ettiği hatırlatılıyor.