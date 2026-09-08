Avrupa hayali: Mourinho, Real Madrid ile tarihi bir başarının peşinde

Jose Mourinho, tarih yazmak için mükemmel bir fırsatın önünde duruyor ve daha önce Porto ile Inter Milan'la kupayı kazanmasının ardından, Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı kulüple Avrupa Kupası'nı kazanan ilk teknik direktör olmaya çok yakın.

İspanyol "As" gazetesi, Portekizli teknik adamın bu sezon turnuvanın tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atma hayaline sahip olmasının ardından, Mourinho'nun Real Madrid ile yaşadığı bu tarihi fırsata dikkat çekti. Real Madrid, bugün salı günü "Santiago Bernabeu" stadında turnuvadaki mücadelesine Inter karşısında başlayacak.

Mourinho, iki farklı kulübü Avrupa zaferine taşımayı başaran teknik direktörler grubuna dahil oluyor. Bu grupta ayrıca Real Madrid ve Milan ile kazanan Carlo Ancelotti, Manchester City ve Barcelona ile kazanan Pep Guardiola, Feyenoord ve Hamburg ile kazanan Ernst Happel, Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile kazanan Ottmar Hitzfeld ile Real Madrid ve Bayern Münih ile kazanan Jupp Heynckes yer alıyor.

Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmıştı; ilki 2004 yılında Porto ile, ikincisi ise 2010 yılında Inter Milan ile. Bu başarı, Florentino Perez'in Portekizli teknik adama hayran olmasını ve Real Madrid'in başına getirmek için onunla anlaşmaya karar vermesini sağladı.

"As", Mourinho'nun art arda 3 sezon boyunca finale çıkmaya yaklaşmasının ardından Real Madrid ile Avrupa Kupası finali oynama fırsatını hak ettiğine dikkat çekti; ancak 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla Barcelona, Bayern Münih ve Borussia Dortmund karşısında elenerek bunu başaramamıştı.

Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir sicile sahip; turnuvada 153 maça çıkıp 80 galibiyet elde etti ve müsabaka tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktörler arasında beşinci sırada yer alıyor.

Bu sıralamada Mourinho'nun önünde yalnızca Arsene Wenger, Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson ve Carlo Ancelotti bulunuyor. Ayrıca yüzde 52'lik galibiyet oranını bu grupta yalnızca yüzde 56 ile Ancelotti ve yüzde 62 ile Guardiola geçiyor.

Mourinho şimdi, 17 yıl sonra Real Madrid ile çemberi kapatma ve kulüpte yaşadığı önceki başarısızlıkları tarihi bir başarıya dönüştürme fırsatına sahip. Bu başarı, onu Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı kulüple şampiyonluğa ulaşan ilk teknik direktör yapabilir.



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